‘Não posso sacrificar o estado por questão política’, diz Zequinha Marinho, candidato ao Governo

Participando nesta quarta-feira (28) da série de entrevistas do Grupo Liberal com candidatos ao Governo do Pará e Senado, Zequinha Marinho, que concorre ao cargo mais alto do Executivo Estadual pelo PL, afirmou que, se eleito, tentará estreitar relações com o Governo Federal, mesmo em uma eventual vitória do candidato petista, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

VEJA MAIS

“Não posso sacrificar o estado por uma questão política minha”, declarou Zequinha, aliado do presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, também do PL. “Não vou prejudicar quase 9 milhões de habitantes no Pará por causa de uma questão política pessoal. O Estado do Pará vai tentar se alinhar e também dialogar com o Governo Federal para buscar benefícios, estreitar relações, facilitar a governança aqui dentro”, completou.

Reveja a entrevista na íntegra