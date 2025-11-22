Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Ronaldo Caiado é internado com arritmia e deve passar por procedimento médico

Informação foi compartilhada nos perfis oficiais de Caiado poucas horas após ele criticar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Estadão Conteúdo
fonte

Expectativa é que Caiado passe por uma "ablação", procedimento médico para corrigir o distúrbio, nas próximas 48 horas. (Antonio Cruz / Agência Brasil)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), foi internado na tarde deste sábado, 22, após apresentar um quadro de arritmia cardíaca.

A expectativa é que ele passe por uma "ablação", procedimento médico para corrigir o distúrbio, nas próximas 48 horas.

A informação foi compartilhada nos perfis oficiais de Caiado poucas horas após a publicação de um vídeo em que o governador define a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ocorrida na manhã deste sábado, 22, como "um triste capítulo da vida política nacional".

image Caiado diz que resposta contra prisão de Bolsonaro virá do povo e das ruas nas eleições
O político disse ainda acreditar e torcer por uma revisão rápida da decisão de prisão pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal

image Moraes autoriza visita de Tarcísio, Caiado, Castro e Derrite a Bolsonaro; veja a lista
Os encontros ocorrem em meio à reta final do julgamento do “Núcleo 1” da trama golpista

Em vídeo compartilhado no X (ex-Twitter), Caiado disse que trata-se de "uma clara tentativa de envergar sua dignidade até o limite que um homem pode suportar". Procurado para falar sobre o vídeo em que Bolsonaro admite ter usado "ferro de solda" para romper tornozeleira eletrônica, ele não retornou.

Conforme a nota publicada no fim da tarde nas redes sociais de Caiado, o governador de Goiás recebeu atendimento e encontra-se "estável, consciente e clinicamente bem, em monitorização contínua".

"O governador permanece em observação, com boa evolução clínica, e seguirá sob cuidados especializados até a realização do procedimento", diz a nota, assinada pela médica Ludmilla Hajjar. De acordo com o comunicado, Caiado está no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

De olho em 2026, governadores de direita condenam prisão de Bolsonaro

De olho nas eleições de 2026 e no possível posto de novo líder da direita, governadores aliados de Bolsonaro se manifestaram rapidamente nas redes sociais após vir a público a notícia da prisão do ex-presidente após pedido da Polícia Federal e autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Além de Caiado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, Ratinho Júnior (PSD), que comanda o Paraná, e Romeu Zema (Novo), líder de Minas Gerais - todos eles cotados para concorrer à Presidência da República no próximo pleito - condenaram a prisão, criticaram o Poder Judiciário por não considerar os problemas de saúde de Bolsonaro e manifestaram solidariedade ao ex-presidente.

O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), que considera sair candidato ao Senado no ano que vem, foi outro que criticou a decisão de Moraes, declarando que Bolsonaro é um "homem honesto". Aliado do ex-presidente, Castro afirmou que "o País amanheceu triste" e que Bolsonaro é um "homem honesto" que "mereceria um mínimo de deferência".

