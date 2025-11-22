Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Caiado diz que resposta contra prisão de Bolsonaro virá do povo e das ruas nas eleições

O político disse ainda acreditar e torcer por uma revisão rápida da decisão de prisão pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal

Estadão Conteúdo
fonte

Caiado diz que resposta contra prisão de Bolsonaro virá do povo e das ruas nas eleições. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), publicou, hoje à tarde, 22, um vídeo em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O pré-candidato à presidência classificou a prisão como "mais um triste capítulo da política nacional" e afirmou que "a resposta virá do povo e das ruas nas eleições do ano que vem".

"O processo ao qual Bolsonaro está sendo submetido nos últimos meses é uma clara tentativa de envergar sua dignidade até o limite que um homem pode suportar", disse o governador em vídeo publicado na rede social X.

Assim como outros governadores, Caiado citou os problemas de saúde de Bolsonaro que, segundo ele, tornam "pouco razoável" acreditar que o ex-presidente teria condições de levar a cabo um plano de fuga. "A suposição de uma fuga a partir de uma vigília é tão improvável quanto a suposição da derrubada do Estado democrata de direito promovida por um bando de baderneiros."

O político disse ainda acreditar e torcer por uma revisão rápida da decisão de prisão pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. "Minha total solidariedade ao ex-presidente Bolsonaro e sua família", reforçou.

O pronunciamento do político goiano vem em linha com as falas de outros governadores aliados a Bolsonaro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por exemplo, disse que o ex-presidente é inocente e o tempo mostrará. Já Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, afirmou estar com Bolsonaro em mais esse desafio. O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), por sua vez, disse que a prisão demonstra insensibilidade do Poder Judiciário.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO/PRISÃO PREVENTIVA/RONALDO CAIADO/GOIÁS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

mudança

Helder muda comando de órgão do 1º escalão e ex-deputado assume secretaria no Pará; veja quem

Decretos de exoneração e nomeação foram publicados no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira

24.11.25 14h17

Lula recebe título de Doutor Honoris Causa em Moçambique e cita 'obsessão' por Educação

24.11.25 14h08

entenda

O que acontece após o Supremo manter a prisão preventiva de Bolsonaro?

O último voto foi o ministra Cármen Lúcia

24.11.25 11h48

Líder do PL no Senado diz que Messias terá de conseguir votos com governo

24.11.25 11h03

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Lula: País pagou caro por irresponsabilidade de presidente que não quer fazer obra de outro

A crítica foi feita durante a inauguração de uma ponte que liga os municípios de Xambioá (TO) a São Geraldo do Araguaia (PA). A obra se iniciou no governo de Dilma Rousseff e só foi inaugurada agora

18.11.25 14h02

POLÊMICA

Em Belém, Arthur do Val critica culinária paraense e causa polêmica na COP30: 'Comida horrorosa'

Ex-deputado conhecido como “Mamãe Falei” falou sobre a organização da conferência e discutiu com os ministros Guilherme Boulos e Anielle Franco

11.11.25 23h04

BOLSONARO PRESO

Não há o que comemorar quando um ex-presidente da República é preso, diz PSDB

O PSDB afirmou, ainda, que sempre defendeu - e continuará defendendo - que as instituições funcionem com serenidade e equilíbrio

22.11.25 15h32

POLÍTICA

Presidente da CPMI do INSS pede suspensão por seis meses da cobrança de consignado

Viana disse que o pedido de pausa por 180 dias é uma "medida de proteção"

17.11.25 17h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda