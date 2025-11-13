Moraes autoriza visita de Tarcísio, Caiado, Castro e Derrite a Bolsonaro; veja a lista

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou nesta quinta-feira (13) que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), realizem visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Os encontros estão agendados para os dias 26 de novembro (Castro) e 10 de dezembro (Tarcísio).

As autorizações foram concedidas após a defesa de Jair Bolsonaro solicitar a liberação das visitas na “data mais breve possível”. O pedido ocorre durante a fase final do julgamento do "Núcleo 1" da trama golpista, no qual o ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão.

No requerimento, a defesa argumentou que as visitas teriam o objetivo de “permitir encontro pessoal específico, a ser realizado em data oportunamente ajustada, preferencialmente o quanto antes, em razão da necessidade de diálogo direto” — uma justificativa que difere da redação padrão, geralmente limitada a “data oportunamente ajustada”.

VEJA MAIS

No mesmo despacho, Moraes também autorizou visitas de outras autoridades, como o deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), atualmente licenciado do cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo, e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), previstas para os dias 1º e 9 de dezembro, respectivamente.

Guilherme Derrite, que reassumiu recentemente o mandato de deputado federal, ganhou projeção nacional ao ser escolhido como relator do Projeto Antifacção, proposto pelo governo federal. Nesta semana, o parlamentar apresentou alterações no texto, o que gerou críticas e divergências. Todos os visitantes autorizados mantêm postura crítica ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As visitas foram autorizadas das 9h às 18h, conforme o calendário divulgado a seguir:

24 de novembro : Adolfo Sachsida , ex-ministro de Minas e Energia

25 de novembro : Bruno Scheid , vice-presidente do PL em Rondônia

26 de novembro : Cláudio Castro , governador do Rio de Janeiro

27 de novembro : Cleidimar da Silva Moreira , padre

28 de novembro : Evair de Melo , deputado federal

1º de dezembro : Guilherme Derrite , deputado federal

2 de dezembro : José Medeiros , deputado federal

3 de dezembro : Odelmo Leão , ex-deputado

4 de dezembro : Pablo Henrique de Faria , padre

5 de dezembro : Paulo M. Silva

9 de dezembro : Ronaldo Caiado , governador de Goiás

10 de dezembro : Tarcísio de Freitas , governador de São Paulo

11 de dezembro: Sanderson, deputado federal