Moraes autoriza visita de Tarcísio, Caiado, Castro e Derrite a Bolsonaro; veja a lista
Os encontros ocorrem em meio à reta final do julgamento do “Núcleo 1” da trama golpista
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou nesta quinta-feira (13) que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), realizem visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Os encontros estão agendados para os dias 26 de novembro (Castro) e 10 de dezembro (Tarcísio).
As autorizações foram concedidas após a defesa de Jair Bolsonaro solicitar a liberação das visitas na “data mais breve possível”. O pedido ocorre durante a fase final do julgamento do "Núcleo 1" da trama golpista, no qual o ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão.
No requerimento, a defesa argumentou que as visitas teriam o objetivo de “permitir encontro pessoal específico, a ser realizado em data oportunamente ajustada, preferencialmente o quanto antes, em razão da necessidade de diálogo direto” — uma justificativa que difere da redação padrão, geralmente limitada a “data oportunamente ajustada”.
VEJA MAIS
No mesmo despacho, Moraes também autorizou visitas de outras autoridades, como o deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), atualmente licenciado do cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo, e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), previstas para os dias 1º e 9 de dezembro, respectivamente.
Guilherme Derrite, que reassumiu recentemente o mandato de deputado federal, ganhou projeção nacional ao ser escolhido como relator do Projeto Antifacção, proposto pelo governo federal. Nesta semana, o parlamentar apresentou alterações no texto, o que gerou críticas e divergências. Todos os visitantes autorizados mantêm postura crítica ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
As visitas foram autorizadas das 9h às 18h, conforme o calendário divulgado a seguir:
-
24 de novembro: Adolfo Sachsida, ex-ministro de Minas e Energia
-
25 de novembro: Bruno Scheid, vice-presidente do PL em Rondônia
-
26 de novembro: Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro
-
27 de novembro: Cleidimar da Silva Moreira, padre
-
28 de novembro: Evair de Melo, deputado federal
-
1º de dezembro: Guilherme Derrite, deputado federal
-
2 de dezembro: José Medeiros, deputado federal
-
3 de dezembro: Odelmo Leão, ex-deputado
-
4 de dezembro: Pablo Henrique de Faria, padre
-
5 de dezembro: Paulo M. Silva
-
9 de dezembro: Ronaldo Caiado, governador de Goiás
-
10 de dezembro: Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo
-
11 de dezembro: Sanderson, deputado federal
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA