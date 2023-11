Rodrigo Pacheco responde às críticas do STF e diz que não admite receber 'agressões'

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), reagiu às críticas feitas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, e pelos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes ao projeto que propõe reduzir os poderes dos ministros da corte, proibindo decisões individuais que suspendam leis. Pacheco afirmou, nesta quinta-feira (23) ,que não permitirá "agressões gratuitas" e que não deseja inaugurar uma "crise institucional", mas ressaltou que as instituições não são "intocáveis".

Na resposta, o presidente do Senado defendeu a proposta aprovada pelos senadores, que agora segue para análise da Câmara dos Deputados. Ele argumentou que a determinação individual de um ministro do STF não deve se "sobrepor" ao Congresso, ao presidente da República ou ao colegiado do tribunal.

"Não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do STF em razão de um papel constitucional que cumpri de buscar aprimorar a Justiça do nosso país", declarou. Pacheco disse, ainda, que entende que o Supremo não é casa política. "Jamais vou me permitir estabelecer, inaugurar qualquer tipo de crise institucional", reforçou.

Pacheco afirma que está se gerando "um problema institucional"

Pacheco destacou a postura em defesa da democracia, mas salientou que isso não implica que as instituições sejam imutáveis. Ele enfatizou que não admite que a individualidade de um ministro do STF declare a inconstitucionalidade de uma lei sem o respaldo colegiado da corte.

"Nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não admito que se queira gerar um problema institucional em torno de um tema debatido com a maior clareza possível que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação e nós jamais nos permitiríamos", afirmou Pacheco.