Rodrigo Pacheco confirma que Lula indicará Zanin ao STF: 'reúne condições para ser ministro'

No final da manhã desta quinta-feira (1º), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve enviar, ainda hoje, a indicação do advogado Cristiano Zanin para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandoswki no Supremo Tribunal Federal (STF). "Avalio positivamente. É alguém que reúne condições para ser ministro do Supremo Tribunal Federal", declarou Pacheco.

Desde a transição de governo, Zanin aparece como o nome mais cotado para o Supremo, mas a indicação ainda não foi anunciada ou confirmada no "Diário Oficial" pelo Palácio do Planalto. Após essa confirmação, o advogado será sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e ainda precisa ter seu nome aprovado no colegiado e no plenário da casa.

VEJA MAIS

Pela agenda oficial de Lula desta quinta-feira, divulgada pelo Planalto, ele terá uma reunião às 17h com Davi Alcolumbre, presidente da CCJ. A expectativa é de que a sabatina de Zanin esteja na pauta do encontro.