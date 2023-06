Lula bate o martelo: indicação de Zanin ao STF deve sair nesta quinta-feira, diz jornalista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (STF) vai indicar o advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal (STF). Desde o início da gestão petista, o nome de Zanin era um dos mais cotados para a vaga aberta em abril desse ano, com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandoswki. Ele se notabilizou por defender o petista nos processos penais da operação Lava Jato desde 2013.

De acordo com a jornalista Natuza Nery, da GloboNews e CBN, a indicação do advogado deve ser formalizada "o quanto antes", e a expectativa é de que o presidente envie uma mensagem ao Congresso ainda nesta quinta-feira (1º). Zanin deve ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e só assumirá o cargo de ministro do Supremo após ter seu nome aprovado pela casa.

Na segunda-feira (29), Lula foi questionado se faria a indicação nesta semana, mas preferiu não dar detalhes: "Isso é uma coisa tão minha que eu não quero repartir com ninguém".