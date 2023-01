OAB condena agressões de apoiador de Bolsonaro a advogado de Lula

O advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Cristiano Zanin, foi vítima de agressões verbais por parte de um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira (11). O incidente ocorreu no banheiro do Aeroporto Internacional de Brasília e foi registrado em vídeo pelo próprio agressor. As imagens ganharam as redes sociais e provocaram reações das entidades da área jurídica. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) publicou nota repudiando a ação do agressor, que até o momento não foi identificado.

As imagens mostram o apoiador do ex-presidente abordando Cristiano Zanin enquanto ele escova os dentes em um banheiro do aeroporto. Por várias vezes o homem se dirige ao advogado usando expressões ofensivas. Ele o classifica de “o pior advogado que pode existir”, além de chamá-lo de “bandido”, “corrupto” e “safado”. Diz também que tem “vontade de meter a mão na orelha de um cara desses” e que o advogado deveria “tomar um pau (sic) de todo mundo que está na rua”. O advogado não responde às agressões e apenas conclui o que estava fazendo antes de se retirar.

Cristiano Zanin é advogado pessoal do presidente Lula e atuou na coordenação jurídica da campanha das Eleições de 2022, tendo defendido Lula nos processos referentes às condenações da Lava Jato, em que conseguiu a anulação dos casos, no Supremo Tribunal Federal (STF).

A Inframerica, concessionária do Aeroporto Internacional de Brasília, se pronunciou sobre o fato e condenou a ação do agressor. Porém, informou que ainda não foi procurada oficialmente pelas autoridades competentes.

Por meio de nota, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti, afirmou que considera inaceitáveis agressões físicas ou verbais contra quaisquer advogadas ou advogados em decorrência de sua atuação profissional. “A advocacia deve ser respeitada ao exercer suas obrigações constitucionais, não importa quem sejam seus representados”, diz. “O Estado Democrático de Direito pressupõe que todas as pessoas devem ter acesso a uma defesa qualificada, independentemente das acusações ou mesmo de culpa que recaem sobre elas”.

