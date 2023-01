Número de presos em ataques às sedes dos 3 Poderes em Brasília chega a 1.159; veja a lista

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape) do Distrito Federal publicou, na noite desta quarta-feira (11), a lista atualizada dos presos durante os ataques às sedes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Brasília, no último domingo (8), e conduzidos ao Complexo da Papuda (homens) e à Penitenciária Feminina / Colmeia (mulheres). Até as 20h de hoje a lista já contava com 1.149 nomes. Confira aqui.

O órgão esclarece que em razão do alto número de prisões, não é possível que as Gerências de Atendimento aos Internos (Geaits) das unidades prisionais estabeleçam "comunicações individuais". Por conta disso, a lista das pessoas transferidas para o Sistema Prisional será mantida atualizada para que as famílias e advogados possam fazer contato. A medida atende uma decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal