Esplanada fica restrita e Três Poderes é protegido por Força Nacional após ameaças

A via que dá acesso à Esplanada dos Ministérios, em Brasília, está com acesso restrito desde o final da manhã desta quarta-feira (11). As sedes do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) são protegidas por grades e viaturas da Força Nacional. Com informações do Uol.

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estariam articulando um ato intitulado "Mega Manifestação Nacional pela Retomada do Poder", marcado para hoje. Militares que patrulham o local informaram que a entrada de veículo só é permitida para pessoas autorizadas.

Nas vias laterais, agentes de trânsito do Detran fazem uma blitz para monitorar quem está autorizado a passar para a parte da via mais próxima à Praça dos Três Poderes. Hoje, o governo federal prorrogou o uso da Força Nacional em Brasília diante da possibilidade de novos atos golpistas e pela necessidade de manter reforço na segurança nos dias seguintes ao recente episódio de invasão e depredação contra os prédios públicos.

A publicação da medida ocorre um dia depois de a AGU (Advocacia-Geral da União) dizer ao STF que vê "nova tentativa de ameaça ao Estado democrático de Direito".

