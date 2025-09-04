Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Ricardo Salles vira réu no STF por suposto esquema de contrabando florestal no Pará

Ex-ministro do Meio Ambiente responderá por facilitação de exportações ilegais de madeira no Pará, em caso investigado desde 2020

Hannah Franco
fonte

Ricardo Salles será julgado pelo STF por suposto contrabando de madeira em Altamira, no Pará. (Marcos Corrêa/PR)

O ex-ministro do Meio Ambiente e atual deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP) tornou-se réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por suposta participação em um esquema de facilitação de contrabando de produtos florestais. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (4/9) pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).

A ação está relacionada ao período em que Salles comandava o Ministério do Meio Ambiente, durante o governo Jair Bolsonaro. A denúncia aponta que servidores da pasta, supostamente indicados por Salles, teriam atuado para favorecer ilegalmente empresas do setor madeireiro, especialmente na região de Altamira, no Pará.

VEJA MAIS

image Ex-ministro, deputado Ricardo Salles vira réu em ação contra exportação ilegal e madeira
Ex-presidente do Ibama Eduardo Bim e outros servidores também foram denunciados pelo MPF

image Quando volta o julgamento de Bolsonaro? Datas, horários e quem será ouvido
Ex-presidente e outros sete réus respondem por tentativa de golpe de Estado; julgamento será retomado após pausa de cinco dias

A investigação teve início com uma notícia-crime protocolada em 2020 pelos senadores Randolfe Rodrigues (PT-AP) e Fabiano Contarato (PT-ES), e pelos ex-deputados Joenia Wapichana (Rede-RR) e Alessandro Molon (PSB-RJ).

O documento se baseou em um vídeo da polêmica reunião ministerial de abril de 2020, onde Salles sugeriu que o governo aproveitasse o foco da imprensa na pandemia da Covid-19 para “ir passando a boiada”, referência a medidas de desregulamentação ambiental.

Segundo a Polícia Federal, o esquema envolvia um despacho ministerial que liberava a exportação de produtos florestais sem a exigência de autorização, facilitando o envio irregular de madeira para o exterior, incluindo Estados Unidos e países da Europa.

Em 2021, ainda sob investigação, Ricardo Salles deixou o cargo de ministro. No mesmo ano, a Polícia Federal deflagrou uma operação que afastou dez agentes públicos envolvidos no caso, entre eles nomes ligados ao Ministério do Meio Ambiente e ao Ibama.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ricardo salles

exportação ilegal de madeira
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Ricardo Salles vira réu no STF por suposto esquema de contrabando florestal no Pará

Ex-ministro do Meio Ambiente responderá por facilitação de exportações ilegais de madeira no Pará, em caso investigado desde 2020

04.09.25 23h28

Governo Lula quer 'resgatar' camisa da seleção no 7 de Setembro

04.09.25 17h18

Gleisi diz que anistia vai ser 'vexame internacional' se acontecer

04.09.25 15h12

recursos

Prefeita de Oeiras do Pará segue no cargo após cassação

Cassação de junho de 2025 ainda não foi aplicada devido a recursos no TRE-PA

04.09.25 13h15

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

PREPARAÇÃO

JD Vance, vice de Trump, diz estar pronto para assumir presidência 'se uma tragédia acontecer'

Vice-presidente dos EUA fala sobre sucessão e rebate boatos sobre saúde de Donald Trump

30.08.25 18h44

ESTRATÉGIA

Ex-assessor de Moraes usa audiência no Senado para vazar celular de Paulo Gonet

A audiência foi organizada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e já tinha sido marcado para acontecer na mesma data do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF).

02.09.25 16h28

Corrupção

Operação da PF e CGU na Grande Belém apura desvios de R$ 198 milhões em contratos públicos

Fraudes envolvem recursos federais e procedimentos licitatórios em contratos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro

02.09.25 13h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda