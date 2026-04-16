Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Ramagem fala sobre sua prisão nos EUA e critica comando da PF: 'Polícia de jagunços'

As declarações doram feitas em um vídeo publicado nesta quinta-feira, 16, em suas redes sociais

Estadão Conteúdo
fonte

Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo Bolsonaro, Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão e recorre em liberdade (Foto: Lula Marques / Agência Brasil)

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem, preso pelo ICE, o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas norte-americano na última segunda-feira, 13, e solto dois dias depois falou sobre como foi sua detenção nos Estados Unidos. Em vídeo publicado nesta quinta-feira, 16, em suas redes sociais, ele diz que foi preso por uma questão migratória e que sua situação no país já está regularizada.

O influenciador Paulo Figueiredo, que também vive nos Estados Unidos havia informado em suas redes sociais que Ramagem estava preso por uma multa de trânsito. No vídeo, o ex-deputado dá outra versão: "Primeiro que eu fui detido por uma questão migratória, nada de trânsito", diz Ramagem, afirmando que já pediu asilo para ele e sua mulher no país.

Alexandre Ramagem, aliado histórico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), já foi delegado da Polícia Federal e diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). No ano passado, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, recebendo pena de 16 anos, 1 mês e 15 dias em regime fechado, além de perder o mandato.

No entanto, antes de ser preso, Ramagem fugiu para os Estados Unidos com sua família. Após sua prisão no país nesta semana, o governo brasileiro tinha a expectativa de que ele fosse deportado para o Brasil, onde seria preso para cumprir pena por sua condenação na trama golpista.

Nesta quinta-feira, 16, representantes da Polícia Federal irão se reunir com autoridades dos Estados Unidos para entender as condições que levaram à soltura de Ramagem. No vídeo, o ex-deputado critica diretamente a corporação e seu diretor, Andrei Rodrigues:

"Essa nossa Polícia Federal de outrora, com tanta credibilidade, se tornou o quê? Uma polícia de jagunços desse diretor-geral Andrei Rodrigues, que declarou haver uma cooperação policial internacional contra uma situação de completa regularidade? Uma vergonha de diretor-geral. Tem que ser afastado imediatamente das funções", diz Ramagem.

O ex-deputado também diz que não está "se escondendo" nos Estados Unidos, já que sua situação, segundo ele, estaria regular.

"A minha liberação então acabou sendo administrativa, sem necessidade de qualquer pleito, qualquer procedimento judicial. Não houve nem pagamento de fiança, que é comum nesses casos migratórios. Ou seja, eu não apenas estou absolutamente com situação regular, como eu não estou me escondendo aqui nos Estados Unidos", diz o ex-deputado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TRAMA GOLPISTA/STF/RAMAGEM/PRISÃO/SOLTURA/CRÍTICA/PF
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

declaração

Ramagem fala sobre sua prisão nos EUA e critica comando da PF: 'Polícia de jagunços'

As declarações doram feitas em um vídeo publicado nesta quinta-feira, 16, em suas redes sociais

16.04.26 19h41

JORNADA DE TRABALHO

Fim da escala 6x1: confira as profissões que não serão inclusas se a proposta for aprovada

A mudança não deve ser estendida a todas as áreas de atuação, devido a elas não estarem de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

16.04.26 18h20

CONFIRMADO

PDT confirma pré-candidatura de Celso Sabino ao Senado pelo Pará

Deputado tem 29,7% de intenção de votos, segundo o Paraná Pesquisas

16.04.26 17h22

eleições 2026

Sóstenes quer usar documentário sobre Bolsonaro para fazer campanha para Flávio

Segundo Sóstenes, a ideia é alugar um carro de som para convidar a população, durante o dia, para a exibição do filme e, à noite, exibir o documentário em praça pública

16.04.26 16h47

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro diz que todos condenados por tentativa de golpe subirão rampa do Planalto

Confiando na saúde plena do pai, o filho de Jair Bolsonaro garantiu que o ex-presidente e outros condenados subirão a rampa do planalto, caso ele seja eleito.

11.04.26 14h53

mudanças

Governadora Hana Ghassan nomeia chefes de três órgãos estaduais; veja quem são

Nomes foram escolhidos após a exoneração dos antigos titulares, em razão do período de desincompatibilização eleitoral

08.04.26 10h21

VIOLÊNCIA

Senador Jader Barbalho pede punição rigorosa após agressão com choque contra homem em Belém

Caso envolvendo estudantes de Direito em frente a universidade na avenida Alcindo Cacela ganhou repercussão após vídeos mostrarem ataques com arma de eletrochoque; agressão teria ocorrido durante suposta “brincadeira”

14.04.26 14h47

eleições 2026

Flávio Bolsonaro chama Tereza Cristina de 'sonho de consumo' ao responder sobre vaga de vice

Declaração foi dada durante a 86ª Expogrande, em Campo Grande

10.04.26 11h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda