Governadora Hana Ghassan nomeia chefes de três órgãos estaduais; veja quem são

A governadora do Pará, Hana Ghassan, nomeou os novos titulares para três instituições do estado. As mudanças ocorrem após os ex-chefes dessas entidades serem exonerados na semana passada pelo então governador Helder Barbalho, em razão da desincompatibilização eleitoral. Os decretos foram publicados no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (8/4)

Para a presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH), Hana Ghassan designou Anderson Rocha de Araújo. Ele assume no lugar do ex-deputado Hilton Alves Aguiar, que deverá disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado (Alepa) nas eleições de outubro.

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Já Fernando Márcio Marroquim Júnior foi nomeado presidente da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa). A instituição era presidida por Carlos Edilson de Almeida Maneschy, ex-reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), que também se prepara para a corrida eleitoral deste ano.

A Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPHCGV) terá como presidente Ana Lydia Ledo de Castro Cabeça. Ela substitui Sipriano Ferraz, pré-candidato a deputado estadual que também precisou se afastar do cargo governamental.

Entenda a regra de desincompatibilização

A regra eleitoral exige que ocupantes de cargos públicos que pretendem concorrer nas eleições de 4 de outubro se afastem de suas funções. Essa medida visa coibir o uso da máquina pública, de recursos ou da visibilidade do cargo para obter vantagem indevida sobre outros candidatos.

Os prazos de afastamento variam de seis a quatro meses antes do pleito. A antecedência depende do cargo ocupado pelo pré-candidato e da função pública que ele almeja após ser eleito.

O prazo para afastamento de seis meses antes das eleições encerrou no último sábado, 4 de abril. Já a data limite para quem precisa se desincompatibilizar quatro meses antes do pleito é 4 de junho.