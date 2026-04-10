Flávio Bolsonaro chama Tereza Cristina de 'sonho de consumo' ao responder sobre vaga de vice

"Tereza é o sonho de consumo de todo mundo", disse o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após ser questionado se a senadora Tereza Cristina (Progressistas-MS) era cotada para a vaga de vice. A declaração foi dada durante a 86ª Expogrande nesta quinta-feira, 9, em Campo Grande (MS).

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Nos últimos meses, Flávio tem intensificado viagens pelo País. "Uma das maiores referências no mundo do agro que o Brasil tem. Nós tivemos o privilégio de ter ela como ministra no governo Bolsonaro", continuou o candidato, em coletiva.

Principal concorrente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas eleitorais, Flávio ainda não definiu quem irá compor a chapa. "Mas questão de vice, vai ser muito mais lá para frente", continuou o candidato.

Tereza Cristina já disse que não quer ser candidata a vice em nenhuma chapa do campo da direita. "Não sou candidata a vice-presidente e não cabe nos meus projetos", afirmou com exclusividade à Coluna Roseann Kennedy, do Estadão.

Ela também era desejada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Conforme apurou a Coluna, Tereza chegou a brincar com o presidente do partido diante das citações recorrentes do dirigente ao seu nome para ser vice de Flávio. Ela disse a Valdemar, de quem é amiga de longa data, que, caso um dia ela fosse candidata a presidente da República, escolheria Valdemar para ser vice na chapa.