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Política

Lula sobre eventual vitória de Flávio: 'temos que aceitar resultado'

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em entrevista ao jornal alemão Der Spiegel divulgada nesta quinta-feira, 16, que irá aceitar o resultado das eleição presidencial caso ela seja vencida pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Mesmo com a declaração, Lula disse que irá vencer a disputa para garantir uma maior estabilidade para a democracia brasileira.

"Quando o povo toma uma decisão, seja de direita, de esquerda ou de centro, temos que aceitar esse resultado. Eu jamais imaginaria que um metalúrgico, que já foi chefe de um sindicato como eu, seria eleito presidente três vezes, mas aqui estou eu", disse Lula.

O presidente afirmou ainda que sairá vencedor nas eleições de outubro porque "não há lugar para fascistas e pessoas que não acreditam na democracia" entre os brasileiros. "Essa ideologia de direita que domina o mundo não tem futuro. Em vez de ideias, ela só espalha ódio e mentiras", declarou.

Como de costume nos últimos discursos, Lula evitou dizer que é candidato à reeleição, pontuando que haverá ainda a convenção partidária do PT que irá oficializar a definição. Apesar da postura burocrática do presidente, ele deve concorrer a um quarto mandato à frente do Planalto.

"Haverá uma convenção partidária onde meu partido discutirá os candidatos mais importantes. Estou me preparando para isso. Minha mente e meu corpo estão 100% em forma", disse Lula.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/RESULTADO
Política
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