Eleições 2026: Tarcísio de Freitas diz que Flávio Bolsonaro pode vencer Lula no primeiro turno

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira, 16, que o pré-candidato à Presidência da República e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pode vencer o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda no primeiro turno da eleição.

Em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, o chefe do Executivo paulista comentou as recentes pesquisas eleitorais que mostram Flávio liderando numericamente o segundo turno dentro da margem de erro contra Lula. No levantamento Genial/Quaest divulgado na quarta-feira, 15, o senador aparece com 42% ante 40% do atual presidente. A margem de erro é de dois pontos porcentuais.

"Observe que já houve o cruzamento de linhas e a tendência que a gente vai ver é um derretimento gradual do Lula, um crescimento gradual do Flávio", disse Tarcísio. "Tenho certeza que o Flávio será o próximo presidente da República do Brasil. E olhe lá se essa eleição não terminar no primeiro turno."

Apesar da liderança numérica no segundo turno, o filho de Jair Bolsonaro não ultrapassou Lula no primeiro. No cenário mais provável da primeira etapa da disputa presidencial apontado pela Quaest, o atual presidente aparece com 37% e Flávio possui 32%.

As declarações de Tarcísio foram feitas após evento para autorização de R$ 276,6 milhões em convênios para municípios turísticos paulistas. Na conversa com jornalistas, o governador também criticou a abertura de inquérito feita pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para investigar uma suposta calúnia do senador contra Lula.

A representação enviada ao STF afirma que Flávio publicou uma montagem que associa Nicolás Maduro ao presidente brasileiro, dizendo que Lula "será delatado", e vinculou isso ao "fim do Foro de São Paulo', com acusações de ligação a tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro e apoio a terroristas e ditaduras.

"Crítica política não pode ser também objeto de sanção, não pode ser objeto de coação. Porque senão você tira a liberdade de expressão", disse Tarcísio. "Se eu fosse pedir para abrir inquérito a todas as calúnias que eu recebo todos os dias..."