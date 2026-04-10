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Política

Kassab diz que o PSD está firme com Tarcísio, apesar de conversas com Haddad

Kassab salientou que o apoio ao atual chefe do Executivo paulista é algo já decidido pelo partido

Estadão Conteúdo
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Gilberto Kassab virou alvo de dois inquéritos no STF após ser citado como beneficiário de pagamentos ilícitos nas delações da Odebrecht na Operação Lava Jato (Governo do Estado de São Paulo/Divulgação)

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, reafirmou nesta quinta-feira, 9, o compromisso com a reeleição do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em meio a conversas com o ex-ministro Fernando Haddad (PT). Kassab salientou que o apoio ao atual chefe do Executivo paulista é algo já decidido pelo partido.

"Ele (Haddad) enviou uma mensagem de feliz Páscoa e eu retribui. Até posso, porque discutir políticas públicas e ideias é muito importante", disse Kassab, em entrevista coletiva após um jantar com empresários promovido pelo grupo Esfera Brasil. "Vale registrar que o PSD está muito firme na campanha de reeleição do governador Tarcísio."

Após a migração do vice-governador Felício Ramuth para o MDB, o PSD acabou de fora da chapa ao governo e ao Senado encabeçada por Tarcísio. Kassab também deixou a Secretaria de Governo e Relações Institucionais do governo paulista em março.

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