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Política

Paraná Pesquisas: Vantagem de Tarcísio sobre Haddad cai em SP; Marina lidera disputa ao Senado

Segundo o instituto, Tarcísio aparece com 53,4% das intenções de voto, ante 37,3% de Haddad

Estadão Conteúdo
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Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad (Lula Marques/Valter Campanato/Agência Brasil)

Levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas nesta quinta-feira, 16, indica redução na vantagem do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sobre o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) em eventual segundo turno da eleição estadual.

Segundo o instituto, Tarcísio aparece com 53,4% das intenções de voto, ante 37,3% de Haddad. Na rodada anterior, realizada em fevereiro, o governador registrava 58,7%, enquanto o petista tinha 32,4%. A diferença entre os dois caiu de 26,3 pontos porcentuais para 16,1 pontos. Os votos em branco, nulos ou nenhum permaneceram em 5,8%, e os que não souberam ou não opinaram oscilaram de 3% para 3,5%.

Entre um levantamento e outro, Haddad foi oficializado como pré-candidato do campo progressista ao Palácio dos Bandeirantes. O ex-ministro foi convencido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após negar publicamente e nos bastidores que concorreria este ano.

No cenário de primeiro turno, Tarcísio mantém liderança confortável, com 47,8% das intenções de voto. Haddad aparece em segundo lugar, com 33,1%. Na sequência, figuram o ex-prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB), com 4,6%, e o deputado federal Kim Kataguiri (Missão), com 3,5%. Brancos, nulos e nenhum somam 6,7%, enquanto 4,4% não souberam ou não responderam.

O levantamento mostra ainda que Tarcísio supera Haddad em todos os recortes sociodemográficos analisados. A disputa é mais equilibrada entre o eleitorado feminino, no qual o governador tem 42% das intenções de voto, contra 37% do petista.

Rejeição e aprovação do governo

Haddad lidera o índice de rejeição entre os pré-candidatos testados. Na amostra, 42,9% dos entrevistados que afirmam não votar no petista, seguido por Tarcísio, com 27,2% de resistência. Na sequência, aparecem Kim Kataguiri, com 17,5%, e Paulo Serra, com 17,3%. Outros 6,9% disseram que poderiam votar em todos os nomes apresentados, enquanto 10,2% não souberam ou não opinaram.

O ex-ministro também possui maior rejeição que o atual governador em todos os recortes sociodemográficos. Entre as mulheres, porém, o resultado é mais aproximado: 35,6% rejeitam Haddad e 27,3% rejeitam Tarcísio.

A gestão atual é aprovada pela maioria do eleitorado. A administração de Tarcísio é aprovada por 64,9% dos entrevistados, ante 31,4% que desaprovam. Nesse sentido, o governo de São Paulo é avaliado positivamente por 47,3% dos paulistas (32,2% o consideram ótimo e 15,1%, ótimo) e negativamente por 22,6% (14,8% percebem como péssima e 7,8% como ruim). Já 28,6% avaliam a gestão como regular.

Senado

Na disputa ao Senado por São Paulo, a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) lidera no primeiro cenário, com 37,8% das intenções de voto, seguida pela ex-ministra do Planejamento Simone Tebet (PSB), com 32,9%, e pelo deputado federal e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP-SP), com 27,4%.

Na sequência aparecem o deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP), com 19,2%, o presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força, com 15,1%, e o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), com 9,8%. Brancos, nulos e nenhum somam 12,4%, e 6,8% não souberam ou não opinaram.

No segundo cenário, Marina mantém a liderança, com 37,7%, seguida por Tebet, com 32,3%, e Derrite, com 26,8%. Salles aparece com 18,2%, Paulinho da Força tem 14,8%, e o deputado federal Mario Frias (PL-SP) registra 13,4%.

Já no terceiro cenário, Marina marca 37,4%, Tebet tem 32,6% e Derrite aparece com 26,7%. Salles registra 18,3%, e o vice-prefeito da capital paulista, coronel Mello Araújo (PL), surge com 18,1%, e Paulinho da Força tem 13,8%.

A pesquisa não mostrou cenário com o ex-ministro do Empreendedorismo Márcio França (PSB), que pleiteia apoio para disputar a segunda vaga pelo campo progressista. Após não conseguir apoio para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes, França tenta se viabilizar à Casa Alta. Ele já tentou se eleger senador em 2022, quando perdeu para o astronauta Marcos Pontes (PL-SP). Há um imbróglio com Marina nesse sentido, que também pretende concorrer. A palavra final deve ser de Haddad e do presidente Lula.

Já no campo da direita, Mello Araújo apresenta o melhor resultado para a segunda vaga em relação a Mário Frias e André do Prado. No entanto, o presidente da Alesp tem trabalhado para se viabilizar. Ele pretendia ser vice na chapa de Tarcísio à reeleição, mas não conseguiu.

No recorte de reprovação eleitoral, Marina também lidera, com 28,2%, seguida por Paulinho da Força, com 24,1%, e Tebet, com 19,7%. Na sequência, aparecem Mello Araújo (17,8%), Mario Frias (16,3%), Derrite (14,7%), Salles (12,8%) e André do Prado (11,4%).

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