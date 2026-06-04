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Política

Ronaldo Caiado: Zema vai continuar a campanha dele e eu a minha

Estadão Conteúdo
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Ronaldo Caiado disse nesta quinta-feira (4) que a intenção é evitar fragmentação da centro-direita nas eleições (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O presidenciável e ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), disse que pretende devolver o Brasil para os brasileiros de bem e que o novo presidente do Brasil precisa ter integridade moral.

"Esse povo que foi escolhido para ser o povo de Deus tem que ser governado por alguém que tem integridade moral, dignidade, capacidade de poder dizer aos jovens que eles não serão subordinados ao narcotráfico".

Mais cedo, ao podcast Iron Talks, ele comentou que não há um acordo para formar chapa eleitoral com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema.

Segundo ele, durante participação na Marcha para Jesus, realizada nesta quinta-feira, 4, a intenção é evitar fragmentação da centro-direita nas eleições. "O Zema vai continuar a campanha dele e eu a minha", afirmou Caiado, ao destacar que a conversa entre os pré-candidatos foi apenas no sentido de não continuar com desentendimentos.

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