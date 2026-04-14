Senador Jader Barbalho pede punição rigorosa após agressão com choque contra homem em Belém

O senador Jader Barbalho se manifestou nas redes sociais sobre o caso de agressão contra um homem em situação de rua, em Belém, e pediu rigor na punição dos responsáveis. Em publicação nesta terça-feira (14), ele afirmou ter recebido “com imensa tristeza” os vídeos que mostram estudantes de Direito utilizando um dispositivo de choque contra a vítima.

Na postagem, o parlamentar solicitou que as autoridades adotem medidas firmes. “Solicito às autoridades competentes rigor nas providências punitivas para desestimular esse tipo de comportamento deplorável”, escreveu.

O caso ganhou repercussão na manhã desta segunda-feira (13), quando os registros que mostram os agressores em frente a uma universidade particular localizada na avenida Alcindo Cacela. As imagens mostram ao menos dois momentos em que um estudante se aproxima do homem, que caminhava de costas, e aciona um dispositivo de eletrochoque, atingindo a vítima sem qualquer possibilidade de defesa.

Relatos de estudantes de outra instituição de ensino superior da capital paraense apontam que a agressão teria ocorrido durante uma suposta dinâmica de “verdade ou desafio”, hipótese que ainda deve ser apurada.

A repercussão do episódio gerou indignação nas redes sociais e mobilizou pedidos por responsabilização dos envolvidos, além de reacender o debate sobre violência contra pessoas em situação de vulnerabilidade e a conduta ética no ambiente universitário.