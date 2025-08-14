Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Quem são os dois brasileiros punidos pelos EUA com a cassação dos vistos

Estadão Conteúdo

O governo Donald Trump anunciou nesta quarta-feira, 13, a revogação de vistos de dois brasileiros. Segundo publicação do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, chefe da diplomacia do governo dos EUA, foram punidos o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde Mozart Júlio Tabosa Sales, e Alberto Kleiman, um ex-funcionário do governo brasileiro.

Mozart é a primeira autoridade do governo Lula a ser punida com a perda de visto pelo governo Trump. Integrantes do governo temem que a medida possa ocorrer com outros, inclusive de alto escalão, por causa do embate político relacionado aos processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Até agora, apenas ministros do Supremo Tribunal Federal e o procurador-geral da República, bem como familiares, tiveram visto revogado.

Kleiman trabalhou na Presidência da República em governos do PT e no Ministério da Saúde. Atualmente é coordenador para COP-30 na Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). Antes, foi diretor de Relações Exteriores, Parcerias e Mobilização de Recursos na Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), que atuava como parceira do Mais Médicos e intermediava a contratação dos médicos cubanos no Brasil.

Ao anunciar a revogação dos vistos, Rubio justificou a medida como resposta ao que considerou desvios no programa "Mais Médicos", política pública criada no governo de Dilma Rousseff para suprir a carência de médicos nos municípios do interior e nas periferias das grandes cidades do Brasil.

"O Departamento de Estado também está tomando medidas para revogar vistos e impor restrições de visto a vários funcionários do governo brasileiro e ex-funcionários da OPAS cúmplices do esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano. O Mais Médicos foi um golpe diplomático inconcebível de 'missões médicas' estrangeiras", publicou Rubio no X.

Para o governo americano, o programa brasileiro vinculou-se ao regime cubano, fomentando trabalho escravo de profissionais. Os médicos que vieram ao Brasil tinham remuneração.

Em publicação no Instagram, Mozart Sales afirmou que a sanção é "injusta" e defendeu o programa Mais Médicos.

"O programa Mais Médicos pelo Brasil é uma iniciativa primordial do governo federal para garantir o necessário atendimento de saúde a milhões de brasileiras e brasileiros em todas as regiões do País", afirmou Sales. "Essa sanção injusta não tira minha certeza de que o Mais Médicos é um programa que defende a vida e representa a essência do SUS, o maior sistema público de saúde do mundo".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/MARCO RUBIO/MINISTÉRIO/SAÚDE/SECRETÁRIO/VISTO/REVOGAÇÃO/PERFIL
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Comissão da Câmara aprova moção de apoio a Bolsonaro, preso em casa

14.08.25 16h33

Quem são os dois brasileiros punidos pelos EUA com a cassação dos vistos

14.08.25 16h23

Trump defende Bolsonaro e diz que Brasil é um dos 'piores parceiros comerciais'

14.08.25 16h09

CRÍTICA

Moraes diz que STF precisa aprender a se comunicar melhor, inclusive nas redes sociais

'80% das pessoas dormem enquanto a gente vota', disse Moraes

14.08.25 15h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

'risco'

Michelle Bolsonaro diz que deputada avançou 'violentamente sobre as partes íntimas' de Nikolas

A agressão teria ocorrido enquanto o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), recuperava seu assento na Mesa Diretora após dois dias de ocupação em protesto à prisão de Bolsonaro

08.08.25 18h38

justiça

Quem é o ministro do STJ Og Fernandes, que suspendeu o afastamento do prefeito Daniel Santos

Decisão foi tomada nesta quarta-feira (06.08)

07.08.25 8h44

Política

Deputado estadual pede à Embaixada dos EUA no Brasil que suspenda visto de vereadores de Belém

O deputado Rogério Barra (PL/PA) postou nas redes sociais que oficializou o pedido listando os 12 vereadores que aprovaram um requerimento declarando Trump 'persona non grata'

06.08.25 18h21

FASE INICIAL

Denúncias de corrupção contra gestão do prefeito Daniel Santos ganham fôlego na Justiça

Jornalista investigativo revela suposto estudante usado como “laranja” em esquema de corrupção. Juristas dizem que o processo contra o gestor, ainda em fase inicial, está longe de acabar e novos desdobramentos decisivos são esperados

09.08.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda