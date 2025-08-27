Capa Jornal Amazônia
Quais ex-presidentes do Brasil já foram presos? Veja lista completa e relembre os casos

Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto; ele é o quarto ex-presidente preso desde a redemocratização

Hannah Franco
fonte

Ex-presidente Jair Bolsonaro mostra a tornozeleira eletrônica na saída da Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (21) (Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO)

Com a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, decretada em 4 de agosto por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o Brasil chega à marca de quatro ex-presidentes presos desde a redemocratização. Relembre os casos que marcaram a história recente do país e entenda os motivos que levaram cada um deles à cadeia.

Dos oito presidentes que comandaram o país no período da redemocratização, quatro já foram presos: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Michel Temer (MDB), Fernando Collor de Mello (sem partido) e agora Jair Bolsonaro. José Sarney, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso nunca foram alvos de prisão.

A seguir, relembre os casos de cada um dos ex-presidentes presos:

Jair Bolsonaro (PL)

Quando foi preso: 4 de agosto de 2025 (prisão domiciliar)

Motivo: descumprimento de medidas cautelares impostas pelo STF

Decisão: Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal

image Ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar. (Alan Santos / Agência Brasil)

Jair Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar por determinação do STF, após descumprir medidas cautelares que haviam sido impostas anteriormente pelo magistrado. O ex-presidente é réu em um processo que investiga uma trama golpista ligada aos ataques às sedes dos três poderes ocorridos em 8 de janeiro de 2023.

A prisão domiciliar tem o objetivo de garantir que Bolsonaro não infrinja novas ordens judiciais enquanto o processo corre, evitando riscos à ordem pública e à segurança das instituições democráticas. Sob esse regime, o ex-presidente está monitorado e com restrições para contatos e deslocamentos.

Fernando Collor de Mello

Quando foi preso: 24 de abril de 2025

Pena: 8 anos e 10 meses de reclusão (convertida para domiciliar)

Crimes: corrupção passiva e lavagem de dinheiro

image Fernando Collor foi preso em um desdobramento da Operação Lava Jato (Marcelo Camargo / Agência Brasil)

A prisão de Fernando Collor foi determinada pelo STF e posteriormente convertida em prisão domiciliar por razões de saúde, incluindo diagnóstico de Parkinson e transtorno afetivo bipolar.

O processo que levou à condenação de Fernando Collor é um desdobramento da Operação Lava Jato. De acordo com o Ministério Público, o esquema de corrupção envolveu o pagamento de R$ 29,9 milhões em propinas, com o objetivo de beneficiar contratos da BR Distribuidora com a UTC Engenharia.

Michel Temer (MDB)

Quando foi preso: março de 2019

Operação: descontaminação (desdobramento da Lava Jato)

Crimes: corrupção, lavagem de dinheiro, fraudes em licitação

image Michel Temer foi preso em 2019. (Cesar Itibere / PR)

Temer foi preso de forma preventiva, acusado de envolvimento em um esquema de corrupção relacionado à construção da usina nuclear Angra 3, no Rio de Janeiro. Segundo a PF, ele teria recebido R$ 1,1 milhão em propina. Ficou preso por quatro dias e foi solto após decisão do TRF-2.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Quando foi preso: Abril de 2018

Tempo preso: 580 dias (libertado em novembro de 2019)

Crimes: corrupção passiva e lavagem de dinheiro (caso triplex do Guarujá)

image Presidente Lula foi preso em 2018. (Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente foi preso no dia 7 de abril de 2018, após determinação do então juiz federal Sérgio Moro, responsável pela 13ª Vara Federal de Curitiba. A prisão foi baseada em uma condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá (SP).

O processo teve origem nas investigações da Lava Jato, iniciadas em 2014, e apontava que Lula teria recebido o imóvel como propina da empreiteira OAS em troca de favores envolvendo contratos com a Petrobras. Lula foi preso em Curitiba, onde permaneceu por 580 dias na carceragem da Polícia Federal. Durante esse período, foi condenado em outro processo relacionado ao sítio de Atibaia (SP), com pena de 12 anos e 11 meses, também por corrupção e lavagem de dinheiro.

Política
.
