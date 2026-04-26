Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

PT aprova manifesto com diretrizes para eleições 2026, afasta polêmicas e faz aceno ao centro

O documento foca na comparação da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além de estabelecer um plano do que deve ser destaque em um eventual quarto mandato do petista

Estadão Conteúdo
fonte

Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. (Agência Brasil/Divulgação)

O Partido dos Trabalhadores (PT) aprovou neste domingo, 26, seu manifesto com diretrizes para este ano. O documento foca na comparação da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além de estabelecer um plano do que deve ser destaque em um eventual quarto mandato do petista.

Lula não participou do congresso, conforme previsto inicialmente pelo partido. O presidente passou por procedimentos de saúde na última quinta-feira, 23, em São Paulo, e permanece em repouso.

O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, sentou-se ao lado direito do presidente do PT, Edinho Silva, na cerimônia. Para contornar a ausência do presidente da República, o PT transmitiu um discurso de Lula em encontro global de líderes progressistas, em Barcelona, realizado na última semana.

O manifesto foi aprovado por unanimidade pelos militantes presentes no congresso neste domingo. O texto é mais sucinto que o programa partidário e evita polêmicas. O programa será discutido nas próximas semanas pelo diretório nacional do partido. Um dos principais pontos que acabou sendo retirado do manifesto foi a defesa de uma reforma do sistema financeiro, mencionando especificamente a necessidade desse tipo de mudança por causa do escândalo envolvendo o Banco Master.

VEJA MAIS

image Alckmin e ministro da Agricultura vão representar governo Lula na Agrishow
Segundo a equipe de comunicação do governo, não está prevista uma ida de Lula para o evento. Ele deve fechar o terceiro mandato à frente da Presidência sem ir até a feira do agro

image Lula recebe alta no Hospital Sírio-Libanês, em SP, e vai para casa
Lula irá repousar em sua residência na capital paulista, no bairro Alto de Pinheiros, na zona oeste. Ele não deve participar de outros compromissos em São Paulo

O partido manteve outros pontos no manifesto. A linha de três eixos centrais do projeto nacional de desenvolvimento - reconstrução do papel do Estado como indutor do desenvolvimento (marca da esquerda), retomada do crescimento econômico com distribuição de renda (marca dos governos petistas) e transição produtiva, tecnológica e ambiental (adotada com mais ênfase a partir da campanha de 2022) - foi mantida.

O manifesto trata como "eixo central da tática política" a reeleição do presidente Lula. Também propõe sete reformas essenciais - duas delas acrescentadas ao longo do fim de semana para atender a outras alas do partido. Constavam no documento desde sexta-feira, 24, a defesa de uma reforma política e eleitoral; uma tributária; uma tecnológica; uma reforma do Judiciário; e uma administrativa.

A cúpula do partido acrescentou, neste domingo, no rol de reformas essenciais, a reforma agrária, "garantindo soberania alimentar", e a reforma do setor de comunicação, "garantindo o cumprimento da Constituição, que proíbe monopólios no setor".

Outro ponto mantido é a defesa de uma "permanente transição geracional" no próprio partido, com limite no número de mandatos (no máximo dois no mesmo cargo e três no total de participação na mesma instância). A versão final também fala em garantir "no mínimo 50% de mulheres nos espaços de deliberação". A proposta de programa não falava nem em garantir a renovação interna no partido nem a equidade de gênero nos postos de decisão da legenda.

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), José Guimarães, disse que o objetivo do manifesto é "chamar o centro para compor com o Lula", evitando polêmicas que possam afastar setores que não são da esquerda da candidatura petista.

"O manifesto tem de ser a centralidade de falar com o País e chamar o centro para compor com o Lula, isso que é fundamental", disse o ministro na chegada ao congresso do PT neste domingo.

O presidente Lula se envolveu na construção do manifesto ao longo da última sexta-feira, 24, principalmente, assim como o Palácio do Planalto. Veio do governo, por exemplo, o pedido para que o documento fizesse mais comparações entre as gestões de Lula e de Bolsonaro. Também veio do governo o pedido para que a reforma do sistema financeiro ficasse de fora do manifesto.

Em vídeo enviado ao congresso do PT, exibido na sexta-feira, 24, Lula disse que o partido tem de "prometer as coisas que temos facilidade e possibilidade de fazer" em seu programa. Foi uma cobrança em relação a alguns pontos polêmicos incluídos no texto e que acabaram excluídos na última versão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PT/MANIFESTO/DIRETRIZES/CAMPANHA/LULA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

revisão do código penal

Em artigo, Dino defende pena mais rigorosa em casos de corrupção envolvendo sistema de Justiça

No artigo, o ministro cita os cargos de "juízes, procuradores, advogados (públicos e privados), defensores, promotores, assessores, servidores do sistema de Justiça em geral"

26.04.26 16h36

Lula volta a Brasília após dois procedimentos de saúde em São Paulo

26.04.26 16h11

ELEIÕES 2026

PT aprova manifesto com diretrizes para eleições 2026, afasta polêmicas e faz aceno ao centro

O documento foca na comparação da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além de estabelecer um plano do que deve ser destaque em um eventual quarto mandato do petista

26.04.26 15h06

POLÍTICA

Lula presta solidariedade e repudia ataque a tiros em evento com Donald Trump

O presidente brasileiro disse que a violência política “é uma afronta aos valores democráticos que todos devemos proteger”

26.04.26 14h42

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

crítica

Desembargadora que ganhou R$ 91 mil em março: fim de penduricalho levará juízes à 'escravidão'

"Colegas estão deixando de frequentar gabinetes de médicos, porque não vão poder pagar consulta", disse. E acrescentou. "Outros estão deixando de tomar remédios, entendeu?"

20.04.26 14h48

Política

Após 4º voto pela condenação de Eduardo Bolsonaro por difamação, Mendonça suspende julgamento

Caso está sendo analisado pelo plenário virtual da Corte desde a última sexta-feira (17)

22.04.26 20h02

CONFUSÃO

Nikolas diz que capacidade cognitiva de Jair Renan Bolsonaro é menor que de 'toupeira cega'

Nos últimos meses, o deputado Nikolas Ferreira tem intensificado ataques aos filhos de Bolsonaro em suas redes sociais.

24.04.26 21h36

POLÊMICA

Deputados do PL discutem após Carlos Bolsonaro ser cortado de foto nas redes sociais

A deputada estadual afirma apenas que compartilhou fotos que estavam na galeria do seu celular:

20.04.26 21h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda