Alckmin e ministro da Agricultura vão representar governo Lula na Agrishow

A Secretaria de Comunicação Social (Secom) informou nesta sexta-feira, 24, ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, vão representar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), no domingo, 26.

Segundo a equipe de comunicação do governo, não está prevista uma ida de Lula para o evento. Ele deve fechar o terceiro mandato à frente da Presidência sem ir até a feira do agro.

Como mostrou o Broadcast Agro, a ida do presidente ao evento começou a ser avaliada pelo Palácio do Planalto na manhã desta sexta-feira. Até então, estava descartada a presença de Lula na Agrishow, assim como foi nas edições anteriores do atual mandato.

A ideia, conforme a apuração do Broadcast Agro, era que Lula estivesse acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro da Agricultura, André de Paula.

Equipes do governo federal já organizavam a compra de passagens para Ribeirão Preto e a estrutura do evento para receber o presidente, apurou a reportagem.

O fato de ser ano eleitoral estava pensando na decisão, segundo fontes. Demais presidenciáveis também devem comparecer à Agrishow.

Na gestão atual, a participação do governo na Agrishow é envolta de imbróglios. Em 2023, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se disse desconvidado do evento, o que levou a questionamentos sobre o patrocínio do Banco do Brasil ao evento.

Nas edições posteriores, Alckmin e Fávaro representaram o governo federal.