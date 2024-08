Três partidos realizam convenções municipais na Grande Belém, nesta sexta-feira (2); confira

As legendas Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) e Unidade Popular (UP) realizam, nesta sexta-feira (02), a partir das 17h, as convenções partiárias para definir e oficializar os nomes dos candidatos que irão concorrer à prefeitura municipal no pleito eleitoral de 2024 nas cidades de Belém e Ananindeua.

Para a prefeitura de Belém, o partido Unidade Popular (UP) deve confirmar, durante a convenção, o nome de Raquel Brício como candidata à prefeita. Ela é diretora do Sindicato dos Portuários do Pará e Amapá (Sindiporto PA/AP) e já foi representante do UP em eleições passadas. Presidente do Diretório Estadual do Partido, Raquel concorreu como deputada estadual nas eleições de 2022, e em 2020 foi candidata a vereadora de Belém nas eleições municipais.

Quem está cotada para dividir a chapa com Raquel é Gal Leite, que foi anunciada como pré-candidata à vice-prefeita durante evento realizado no mês de julho.

“As decisões sobre a cidade refletem diretamente na vida do povo, casos como o da construção de uma filial de rede atacadista na orla de Belém são exemplos de como os interesses privados têm se sobreposto ao interesse público, e por isso o projeto de poder popular compreende que criar mecanismos de participação direta sobre as decisões é o caminho a ser seguido”, disse o partido.

Também como concorrente a chefe do Executivo municipal de Belém, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) deve oficializar o nome de Wellingta Macêdo – popularmente conhecida como "Well". Ela é jornalista, educadora social, atriz e ativista do Movimento Nacional Quilombo Raça e Classe, do qual faz parte há 17 anos. Wellingta já disputou outros pleitos eleitorais como candidata do PSTU: em 2016 ela concorreu como à vaga de vereadora e em 2022 à deputada federal.

“Minha pré-candidatura representa as vozes dos oprimidos, em particular a voz das mulheres negras pobres e periféricas, as chefas de família, mães solos. Sou pré-candidata porque não aguento mais viver numa cidade abandonada e maltratada como Belém. Quero ser a alternativa socialista para esta cidade, frente a tudo que está posto. Uma Belém para trabalhadores e o povo pobre”, diz Wellingta.

Já em Ananindeua, segundo município mais populoso do Pará, Thiago Bessa deve ser oficializado como o candidato a prefeito pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Graduado em Geografia e Mestre em Desenvolvimento Sustentável, Thiago é professor e ativista socioambiental.

Confira os horários das convenções:

Unidade Popular – Belém

Data: 2 de agosto

Hora: 17h

Local: Sindicato dos Urbanitários (Avenida Duque de Caxias, N° 1234 – Marco)

PSTU – Belém

Data: 2 de agosto

Hora: 18h

Local: Sede do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil (Tv. Nove de Janeiro, N° 1135 - São Brás)

PSOL – Ananindeua

Data: 2 de agosto

Hora: 17h30

Local: Unama BR ( BR 316, km 3, S/N - Coqueiro)