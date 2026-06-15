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Política

Projeto que autoriza quitação de débitos no ato do corte será votado na Alepa nesta terça (16)

Medida que pode evitar a interrupção de água, luz e gás e projeto voltado ao combate aos maus-tratos de animais serão analisados pelos deputados.

Bruno Menezes | Especial para O Liberal
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Parlamentares analisam 11 projetos de lei nesta terça-feira (16) (Foto: Balthazar Costa (AID/ALEPA)

Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) participam, nesta terça-feira (16), da 17ª Sessão Ordinária, que terá a apreciação e votação de 11 projetos de lei.

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Entre os temas em pauta estão propostas voltadas à ampliação dos direitos do consumidor e à proteção animal, entre outros assuntos.

Dos 11 projetos que serão analisados, nove são de autoria dos próprios deputados. Os demais foram apresentados pela Defensoria Pública do Estado do Pará e pela Mesa Diretora da Casa.

Quitação de dívida no ato do corte

Entre os destaques da sessão está o Projeto de Lei nº 638/2024, de autoria do deputado Dirceu Ten Caten, que dispõe sobre a obrigatoriedade de concessionárias fornecedoras de água, gás e energia elétrica no Estado do Pará oferecerem ao consumidor a possibilidade de quitar débitos pendentes via Pix no momento do corte do serviço.

A proposta busca facilitar a regularização das dívidas e evitar transtornos relacionados à interrupção de serviços essenciais para as famílias paraenses.

Na justificativa do projeto, o parlamentar destaca que “as concessionárias de serviço público devem incentivar a utilização de diferentes meios de pagamento pelo consumidor e demais usuários, sem restringir o acesso a outras opções”.

O Projeto de Lei nº 638/2024 já recebeu pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e de Comércio.

Proteção animal

Outro projeto que será votado pelos parlamentares é o Projeto de Lei nº 193/2026, que acrescenta dispositivos à Lei Estadual nº 8.843, de 2019, ampliando as diretrizes de educação e prevenção da violência contra animais no Estado do Pará.

De autoria da deputada Andréia Xarão, a proposta reforça a criação de políticas públicas voltadas à proteção animal, incluindo campanhas educativas, divulgação da legislação de proteção aos animais, incentivo à guarda responsável de animais domésticos, estímulo à adoção responsável, orientação sobre os canais de denúncia de maus-tratos e promoção de atividades educativas para prevenir o abandono e a violência contra os animais.

Na justificativa, a deputada afirma que o projeto é necessário para aprimorar a legislação estadual de proteção animal.

“O presente Projeto de Lei tem por objetivo aperfeiçoar a legislação estadual de proteção animal, acrescentando diretrizes voltadas à educação, conscientização e prevenção da violência contra animais no Estado do Pará”, afirma a parlamentar no texto da proposta.

O Projeto de Lei nº 193/2026 já recebeu pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e de Finanças.

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