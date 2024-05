Preso na Central de Triagem, Diego Kós Miranda passa por audiência de custódia nesta quarta-feira

O ex-cartorário Diego Kós Miranda passará por audiência de custódia, na manhã desta quarta-feira (29.05). Ele foi preso nesta terça-feira (28.05), durante a Operação Apate, conduzida pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Pará (MPPA), contra uma suposta quadrilha que estaria aplicando golpe financeiro que causou prejuízo de, pelo menos, R$ 11 milhões a duas instituições financeiras de Belém.

Além de Diego, a advogada Giseanny Valéria Nascimento da Costa foi presa na mesma ação. Outros suspeitos são investigado pelo MP por envolvimento no esquema alvo da operação Apate.

Diego e Giseanny passaram a noite presos na Central de Triagem da Marambaia. Conforme informações apuradas pelo Grupo Liberal no local, a previsão é de que a audiência de custódia ocorra ainda pela manhã, por volta das 9h, no Fórum Criminal. O ex-cartorário saiu da Central de Triagem por volta das 8h, em um carro da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Diego foi conduzido para o Fórum Criminal em um carro da Seap (Thiago Gomes / O Liberal)

Audiência de custódia

Nas audiências de custódia, o preso é apresentado a um juiz, que ouve os argumentos do Ministério Público, Defensoria Pública ou advogado da pessoa detida.

Conforme informações divulgadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nessa audiência, o magistrado "analisa a prisão sob o aspecto da legalidade e a regularidade do flagrante, da necessidade e da adequação da continuidade da prisão, de se aplicar alguma medida cautelar e qual seria cabível, ou da eventual concessão de liberdade, com ou sem a imposição de outras medidas cautelares. A análise avalia, ainda, eventuais ocorrências de tortura ou de maus-tratos, entre outras irregularidades".