Ex-cartorário Diego Kós Miranda é um dos presos por golpe milionário contra bancos em Belém

O ex-cartorário Diego Kós Miranda é um dos presos na operação Apate, conduzida pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Pará (MPPA), na tarde desta terça-feira (28/05), em Belém. A informação foi confirmada pela reportagem de O Liberal. Além de Diego Kós Miranda, também foi presa na ação a advogada Giseanny Valéria Nascimento da Costa.

O Gaeco cumpriu mandado de prisão contra uma quadrilha que estaria aplicando golpe financeiro que causou prejuízo de, pelo menos, R$ 11 milhões a duas instituições financeiras da capital. Diego e Giseanny foram presos preventivamente durante a operação.

Diego Kós Miranda

Giseanny seria secretaria e gerente da família a mais de 5 anos. Bacharel em direito, a suspeita teria tido os estudos custeados por Diego Kós Miranda por ser a pessoa de total confiança.

Giseanny Valéria nascimento da Costa



.