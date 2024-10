Presidente Lula visita obras da COP 30 em Belém nesta sexta-feira (11)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, estará em Belém nesta sexta-feira (11). Lula participará de um evento sobre as ações do governo federal em Belém para a COP 30, no Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia.

Antes, o presidente fará uma visita às obras do Parque da Cidade, que está sendo construído com foco na COP 30, que será realizada em Belém em 2025.

Mais cedo, no mesmo dia, o presidente estará em Fortaleza, no Ceará, para a cerimônia de entrega do Minha Casa, Minha Vida no Residencial Cidade Jardim I Módulo 4 e na Expansão do Pé de Meia.

Círio de Nazaré

Na última semana, foi confirmado pelo Planalto que o presidente estará em Belém para acompanhar a Romaria Fluvial do Círio de Nazaré. Ainda não há confirmação se ele permanecerá para a grande procissão do domingo.