Presidente Jair Bolsonaro visita São Geraldo do Araguaia, no Pará; vídeo

O presidente Jair Bolsonaro esteve no município de São Geraldo do Araguaia, no Pará, nesta terça-feira (22), durante a visita às obras de construção da Ponte de Xambioá, que liga a cidade paraense ao município de Xambioá, no Tocantins. Na agenda oficial do presidente divulgada pelo Planalto, não constava visita ao Pará, apenas ao estado vizinho.

Em suas redes sociais, Bolsonaro divulgou imagens da passagem pelo território paraense.

A comitiva presidencial que veio ao Pará conta com a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e do deputado federal Joaquim Passarinho, que também tem divulgado imagens da programação.