Presidente Bolsonaro visita hoje obras da ponte que liga São Geraldo do Araguaia, no Pará, a Xambioá

O presidente Jair Bolsonaro, ao lado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, visita as obras de construção da Ponte de Xambioá, que liga que liga São Geraldo do Araguaia, no Pará, a Xambioá, no Estado do Tocantins. Conforme agenda divulgada pelo Planalto, ele desembarca em Araguaína, no estado vizinho ao Pará, às 8h55 e, de lá, segue para as obras de modernização e qualificação do aeroporto da cidade.

Em seguida, ele irá à Xambioá, para a ponte que liga Pará ao Tocantins. Na programação, não há indicação de visita ao território paraense. O deputado federal do Pará, Joaquim Passarinho (PSD), está na comitiva presidencial que viajou ao Tocantins nesta terça.

Segundo informações divulgadas pelo Governo Federal, a ponte é uma antiga demanda da população dos dois estados. Localizada na BR-153 PA/TO, ela terá 1.720 metros de extensão e será a maior ponte do estado do Tocantins.

O empreendimento está orçado em aproximadamente R$ 157 milhões e a previsão de entrega é em setembro deste ano.

Atualmente, os veículos que trafegam pela BR-153 e precisam atravessar de uma margem à outra do rio Araguaia, só podem fazê-lo por meio de balsa.