Presidente deve visitar Marabá no dia 18

Está prevista para o dia 18 de junho, a visita do Presidente Jair Bolsonaro à Marabá, para a entrega de títulos definitivos de terra na Região Sudeste paraense. Produtores rurais e a frente de direita vivem a expectativa para essa visita e se organizam para recepcioná-lo na chegada à cidade.

O Deputado Federal Éder Mauro (PSD-PA), através de sua assessoria de imprensa, confirmou que está programada, até o momento, a vinda do presidente ao Pará no dia 18 mesmo, caso não haja alterações no cronograma presidencial. Porém a confirmação oficial só deverá ser feita próximo a data do evento.

Na última visita de Bolsonaro ao Pará, no dia 23 de abril, o deputado federal foi um dos primeiros apoiadores a confirmar a vinda do presidente. Há também mobilização dos movimentos de direita do Sul de Sudeste do Pará para recepcioná-lo.

O Liberal está buscando mais informações com o Palácio do Planalto.