Em Belém, filho de Bolsonaro visita a Estação das Docas e vai a clube de tiros

O filho do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, está em Belém. Ele desembarcou no final da manhã desta quinta-feira (20) na cidade e almoçou na Estação das Docas ao lado de amigos.

Conhecido como 04, Renan veio conhecer um pouco mais da capital paraense. Em uma foto compartilhada nas redes sociais, ele aparece na Estação das Docas com Rogério Barra, filho do deputado Éder Mauro, um dos mais fiéis apoiadores do presidência na Câmara dos Deputados.

Também aparecem na foto Fernando Larrat, Marcos e Cristina Bolsonaro (mãe de Renan). "04 na área...", escreveu Rogério, na legenda da foto com o filho do presidente.

Em suas redes sociais, Renan publicou, em um story no Instagram, imagens gravadas enquanto viajava de avião e, depois, em um clube, escola e academia de tiro esportivo, localizado na avenida Tamandaré, na Cidade Velha, em Belém.

Assim como os irmãos, Renan Bolsonaro também já se meteu em várias polêmicas. Em março desse ano, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar negócios envolvendo o filho de Jair Bolsonaro. A suspeita é que Renan praticou tráfico de influência e lavagem de dinheiro ao ganhar um carro para intermediar uma reunião de empresários com o governo federal.

Em abril do ano passado, Renan foi criticado ao ironizar o coronavírus, em um vídeo que circulou na internet. A declaração aconteceu durante uma transmissão de um game no dia 20 de abril.