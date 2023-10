Presidente da CPMI não irá à entrega do relatório no Supremo; saiba o motivo

O deputado federal Arthur Maia (União Brasil-BA), presidente da CPMI do 8 de Janeiro, não irá à entrega do relatório governista sobre as investigações do colegiado.

O motivo é que o documento, elaborado pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA), não pediu o indiciamento do general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).



A informação foi confirmada por interlocutores do parlamentar baiano. O presidente da CPMI acredita que Eliziane errou ao não pedir a responsabilização do general.

Conforme noticiou o Oeste, o ex-ministro foi informado, desde 5 de janeiro, sobre o risco de invasões aos prédios públicos. Apesar de não ser por intermédio de uma plataforma oficial, Gonçalves Dias recebeu os mesmos informes enviados aos grupos de alertas da Abin.



O então diretor da Abin, Saulo Moura Cunha, enviou os avisos para o WhatsApp do então ministro. Até as 15 horas de 8 de janeiro, o então ministro recebeu cerca de 20 alertas da Abin no WhatsApp por intermédio de Saulo.

Para a relatora, mesmo assim, não houve dolo na conduta de Gonçalves Dias, por isso, ela não "vislumbrou a possibilidade de responsabilização" dele. Contudo, a senadora pediu o indiciamento de nove integrantes do GSI, que eram da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que foram mantidos no cargo pelo general.



Ao todo, Eliziane sugeriu o indiciamento de 61 pessoas no relatório da CPMI, entre elas, de Bolsonaro e aliados. O documento vai ser entregue ao Supremo Tribunal Federal, à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério Público Federal na próxima semana.

