CPMI do 8 de janeiro vota relatório que pede indiciamento de Bolsonaro e mais 60 pessoas

REJEITOU

TSE rejeita ações contra Bolsonaro por abuso de poder; saiba mais

As ações se tratavam da realização de lives eleitorais transmitidas pelo então presidente da República do Palácio do Planalto e do Palácio da Alvorada. Além de Bolsonaro, o então candidato a vice-presidente, Walter Braga Netto, também é alvo.