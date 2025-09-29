Presidente da CPMI do INSS critica pedido da PGR para arquivar prisão de depoente

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), senador Carlos Viana (Podemos-MG), abriu a sua fala com uma crítica a Procuradoria Geral da República (PGR). Ele afirma que a PGR solicitou o arquivamento do processo de prisão em flagrante aprovado pela comissão, contra Rubens Oliveira Costa, preso durante seu depoimento à CPMI na semana passada.

“É mais uma demonstração de que nós no parlamento, precisamos tomar uma decisão sobre as CPIs e CPMIs, porque se nós continuarmos com o judiciário invadindo nossas competências como tem feito permitindo que as pessoas não venham depor. Se fazemos um flagrantemente mentindo e a Procuradoria pede arquivamento, então qual é o sentido do que estamos fazendo”, questiona o presidente da comissão.

Viana reforça em coletiva de imprensa realizada no início da sessão desta segunda-feira (29) que a CPMI tem autonomia e vai seguir exercendo o seu direito legal. Caso a PGR se mantenha firme na sua decisão, recursos legais e processos seguirão sendo solicitados para que se faça valer a lei, na sua avaliação.

VEJA MAIS

A CPMI alegou que Costa cometeu falso testemunho, o que justificaria o flagrante, mas a PGR argumenta que, como o depoente estava na condição de investigado, não haveria o compromisso legal de dizer apenas a verdade. Viana destacou que os parlamentares receberam a informação com surpresa e anuncia que pedirá recurso da advocacia da comissão contra a medida.