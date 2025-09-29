Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Presidente da CPMI do INSS critica pedido da PGR para arquivar prisão de depoente

Prisão em flagrante aconteceu na última sessão com justificativa de falso testemunho

O Liberal
fonte

Presidente da CPMI critica atuação do judiciário (Pedro França | Agência Senado)

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), senador Carlos Viana (Podemos-MG), abriu a sua fala com uma crítica a Procuradoria Geral da República (PGR). Ele afirma que a PGR solicitou o arquivamento do processo de prisão em flagrante aprovado pela comissão, contra Rubens Oliveira Costa, preso durante seu depoimento à CPMI na semana passada.

“É mais uma demonstração de que nós no parlamento, precisamos tomar uma decisão sobre as CPIs e CPMIs, porque se nós continuarmos com o judiciário invadindo nossas competências como tem feito permitindo que as pessoas não venham depor. Se fazemos um flagrantemente mentindo e a Procuradoria pede arquivamento, então qual é o sentido do que estamos fazendo”, questiona o presidente da comissão.

Viana reforça em coletiva de imprensa realizada no início da sessão desta segunda-feira (29) que a CPMI tem autonomia e vai seguir exercendo o seu direito legal. Caso a PGR se mantenha firme na sua decisão, recursos legais e processos seguirão sendo solicitados para que se faça valer a lei, na sua avaliação.

VEJA MAIS

image CPMI do INSS dispensa depoimento do empresário Fernando dos Santos nesta segunda-feira (29)
Depoimento foi remarcada para a próxima semana, veja quando

image 'Careca do INSS' nega irregularidades em depoimento à CPMI
Empresário nega envolvimento em esquema de desvio de recursos de aposentados

image Governistas barram convocação de ex-assessor de senador à CPMI do INSS

A CPMI alegou que Costa cometeu falso testemunho, o que justificaria o flagrante, mas a PGR argumenta que, como o depoente estava na condição de investigado, não haveria o compromisso legal de dizer apenas a verdade. Viana destacou que os parlamentares receberam a informação com surpresa e anuncia que pedirá recurso da advocacia da comissão contra a medida.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cpmi do inss
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

clima tenso

Presidente da CPMI do INSS critica pedido da PGR para arquivar prisão de depoente

Prisão em flagrante aconteceu na última sessão com justificativa de falso testemunho

29.09.25 17h43

Michelle Bolsonaro aciona a Justiça contra Joice Hasselmann por vídeo que a chama de 'amante'

29.09.25 16h59

depoimento

CPMI do INSS dispensa depoimento do empresário Fernando dos Santos nesta segunda-feira (29)

Depoimento foi remarcada para a próxima semana, veja quando

29.09.25 16h47

liberação

Moraes autoriza Daniel Silveira a cumprir o resto da pena no regime semiaberto

A defesa do ex-deputado pediu a progressão de regime e a Procuradoria-Geral da República (PGR) foi a favor

29.09.25 15h22

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

MODA E POLÍTICA

Janja usa roupa com bordado tradicional da Palestina em abertura da Assembleia Geral da ONU

A primeira-dama estava acompanhada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

23.09.25 15h08

Emenda

PEC da Blindagem: como votaram os deputados paraenses? Veja cada voto!

No Pará, a maioria dos Deputados Federais votaram a favor da proposta, como a médica Alessandra Haber, mais votada nas eleições de 2022.

17.09.25 20h56

QUASE 50 MIL CREDENCIADOS

COP 30 em Belém: 180 países são confirmados e 49 mil credenciados, destaca vice-governadora

Anúncio foi feita durante coletiva, com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa, nesta quarta-feira (24)

24.09.25 14h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda