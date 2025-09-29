CPMI do INSS dispensa depoimento do empresário Fernando dos Santos nesta segunda-feira (29)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ouviria dois novos depoimentos: o empresário Fernando dos Santos e o presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), Carlos Lopes. No entanto, pouco antes da abertura dos trabalhos, iniciados na tarde desta segunda-feira (29), por volta das 16h30, o empresário foi dispensado pela presidência da comissão.

“Tomei a decisão de conversar com o advogado e com o senhor Fernando Cavalcante para que ele possa vir na próxima segunda-feira (6), a pedido dele, que não mora em Brasília, para que possamos dar sequência às oitivas”, explicou o senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da CPMI do INSS.

Presidente da CPMI justifica dispensa

A justificativa da dispensa foi o alto número de parlamentares inscritos, o que poderia prolongar demais o tempo da sessão. O empresário ainda irá depor na próxima segunda- feira (6). Nesta segunda-feira, os olhos estarão sobre o presidente da Conafer, uma das empresas sob suspeita de irregularidades no processo, segundo a Polícia Federal (PF). A empresa registrou um salto muito expressivo de sua receita no mesmo período em que se intensificaram os descontos indevidos dos aposentados. Os valores passaram de 6,6 milhões de reais para mais de 40 milhões de reais.