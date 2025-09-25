Capa Jornal Amazônia
'Careca do INSS' nega irregularidades em depoimento à CPMI

Empresário nega envolvimento em esquema de desvio de recursos de aposentados

Empresário Antônio Carlos Camilo Antunes (depoente) em pronunciamento à mesa (Edilson Rodrigues/Agência Senado)

Em audiência na CPMI do INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, negou, nesta quinta-feira (25), qualquer envolvimento de suas empresas em fraudes contra o Instituto.

“Minha empresa sempre prestou serviços às associações, tendo como destinatário final o aposentado associado, sem assumir qualquer responsabilidade sobre os descontos aplicados em seus benefícios previdenciários. Esses descontos eram realizados exclusivamente pelas associações”, afirmou Antunes.

O empresário é alvo de uma operação da Polícia Federal e foi preso em 12 de setembro, acusado de participar de um esquema de desvio de recursos de aposentados e pensionistas cadastrados no INSS. Segundo as investigações, Antunes atuaria como intermediário entre sindicatos e associações, recebendo os valores debitados indevidamente e repassando parte deles a servidores do Instituto, familiares ou empresas vinculadas a esses servidores.

