CPMI do INSS: Relator Alfredo Gaspar chama ‘Careca do INSS’ de ladrão

O vice-presidente da CPMI do INSS, Duarte Jr. (PSB-MA), precisou suspender temporariamente a sessão desta quinta-feira (25) em que Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, prestava depoimento. A interrupção ocorreu após um bate-boca e troca de xingamentos entre parlamentares e o advogado do investigado pela Polícia Federal.

O conflito começou quando o relator da CPI, Alfredo Gaspar (União-AL), chamou Antunes de “ladrão”. O advogado do lobista interveio, provocando a reação de outros parlamentares. Após ler uma declaração inicial, Antunes afirmou que não responderia às perguntas do relator, alegando que já havia sido pré-julgado em reunião anterior.

No início do interrogatório, Gaspar reiterou que se tratava do responsável pelo “maior roubo de aposentados” do país. A discussão se intensificou, levando à interrupção temporária da sessão. O advogado do depoente chegou a declarar que o depoimento estava encerrado e pediu que Antunes se retirasse.

