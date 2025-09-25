Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

CPMI do INSS: Relator Alfredo Gaspar chama ‘Careca do INSS’ de ladrão

Confusão interrompe depoimento de Antônio Carlos Camilo Antunes

O Liberal
fonte

Deputados Duarte Jr. e Alfredo Gaspar, vice-presidente e relator da CPMI do INSS (Waldemir Barreto/Agência Senado)

O vice-presidente da CPMI do INSS, Duarte Jr. (PSB-MA), precisou suspender temporariamente a sessão desta quinta-feira (25) em que Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, prestava depoimento. A interrupção ocorreu após um bate-boca e troca de xingamentos entre parlamentares e o advogado do investigado pela Polícia Federal.

O conflito começou quando o relator da CPI, Alfredo Gaspar (União-AL), chamou Antunes de “ladrão”. O advogado do lobista interveio, provocando a reação de outros parlamentares. Após ler uma declaração inicial, Antunes afirmou que não responderia às perguntas do relator, alegando que já havia sido pré-julgado em reunião anterior.

No início do interrogatório, Gaspar reiterou que se tratava do responsável pelo “maior roubo de aposentados” do país. A discussão se intensificou, levando à interrupção temporária da sessão. O advogado do depoente chegou a declarar que o depoimento estava encerrado e pediu que Antunes se retirasse.

VEJA MAIS

image CPMI do INSS: depoente ligado ao ‘Careca do INSS’ é preso
Rubens Oliveira Costa foi preso em flagrante após contradições durante sessão que investiga fraudes em aposentadorias do INSS.

image CPMI do INSS: depoimento de ‘Careca do INSS’ deve ocorrer na quinta-feira (25)
Convocação do empresário Antônio Antunes foi uma das mais solicitadas pelos parlamentares

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

INSS

CPMI DO INSS

Careca do INSS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

projeto

Paulinho da Força diz que 'não é fácil tocar' redução de penas sem garantia de apoio no Senado

O deputado afirmou que ainda não fechou as propostas de redução de penas com as bancadas

25.09.25 14h23

Moraes cobra Daniel Silveira sobre ausência da unidade prisional após sessões de fisioterapia

25.09.25 13h18

CPMI DO INSS

'Careca do INSS' nega irregularidades em depoimento à CPMI

Empresário nega envolvimento em esquema de desvio de recursos de aposentados

25.09.25 13h03

Governistas barram convocação de ex-assessor de senador à CPMI do INSS

25.09.25 12h58

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Emenda

PEC da Blindagem: como votaram os deputados paraenses? Veja cada voto!

No Pará, a maioria dos Deputados Federais votaram a favor da proposta, como a médica Alessandra Haber, mais votada nas eleições de 2022.

17.09.25 20h56

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

PROTESTO

Ato contra PEC da Blindagem reúne manifestantes na Praça da República, em Belém

Ato ocorreu neste domingo (21) e integrou mobilização nacional contra propostas em discussão no Congresso

21.09.25 11h45

PROJETO APROVADO

PEC da Blindagem: entenda o que é a nova proposta aprovada por parlamentares

O projeto foi aprovado no primeiro turno por 353 votos contra 134

17.09.25 9h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda