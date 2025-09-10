Prefeitura de Belém lança novo sistema de Nota Fiscal Eletrônica

A Prefeitura de Belém apresenta nesta quinta-feira (11) o novo sistema emissor de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe) do município. O anúncio será feito pelo prefeito Igor Normando, a partir das 9h, em cerimônia no auditório da Fecomércio, no bairro da Campina.

De acordo com a gestão municipal, o sistema foi desenvolvido para simplificar e agilizar a emissão de notas fiscais eletrônicas e das guias de recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), principal tributo da receita própria de Belém.

VEJA MAIS

A nova plataforma também promete resolver problemas enfrentados no sistema atual, que já não atende à crescente demanda do setor de prestação de serviços. Segundo a prefeitura, a modernização atende a uma antiga reivindicação de empresários, prestadores de serviços, tomadores de serviços e profissionais da contabilidade, que cobravam mais eficiência e praticidade no processo tributário.

Durante a apresentação, será detalhado o cronograma de implantação do sistema, que deve beneficiar tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas que atuam no município.