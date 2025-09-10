Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Prefeitura de Belém lança novo sistema de Nota Fiscal Eletrônica

De acordo com a prefeitura, o novo sistema simplifica e agiliza a emissão de notas fiscais e de guias de recolhimento para impostos municipais

O Liberal
fonte

Prefeitura Municipal de Belém na Praça Dom Pedro II, no bairro da Cidade Velha (Foto: Amarílis Marisa / Agência Belém)

A Prefeitura de Belém apresenta nesta quinta-feira (11) o novo sistema emissor de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe) do município. O anúncio será feito pelo prefeito Igor Normando, a partir das 9h, em cerimônia no auditório da Fecomércio, no bairro da Campina.

De acordo com a gestão municipal, o sistema foi desenvolvido para simplificar e agilizar a emissão de notas fiscais eletrônicas e das guias de recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), principal tributo da receita própria de Belém.

VEJA MAIS

image MEIs: Comitê Gestor do Simples Nacional adia prazo para emissão da nota fiscal eletrônica
Obrigatoriedade de emissão começaria nesta segunda-feira (3), mas o início do prazo foi adiado

image Nota Fiscal Eletrônica será obrigatória a partir de junho
A obrigatoriedade não se aplica ao Micro Empreendedor Individual , que somente pode emitir documento fiscal avulso.

A nova plataforma também promete resolver problemas enfrentados no sistema atual, que já não atende à crescente demanda do setor de prestação de serviços. Segundo a prefeitura, a modernização atende a uma antiga reivindicação de empresários, prestadores de serviços, tomadores de serviços e profissionais da contabilidade, que cobravam mais eficiência e praticidade no processo tributário.

Durante a apresentação, será detalhado o cronograma de implantação do sistema, que deve beneficiar tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas que atuam no município.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

política
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Política

Prefeitura de Belém lança novo sistema de Nota Fiscal Eletrônica

De acordo com a prefeitura, o novo sistema simplifica e agiliza a emissão de notas fiscais e de guias de recolhimento para impostos municipais

10.09.25 20h25

Golpes

Fux vota acusações contra Bolsonaro e indica absolvição em todos os crimes

Ministro avalia provas e crimes dos atos golpistas em sessão que passa das 10h de duração

10.09.25 20h03

Política

Audiência pública no Senado discute impactos da criação de unidades de conservação no Pará

"UCs podem comprometer o derrocamento do Pedral do Lourenço e a plena operação da hidrovia Araguaia-Tocantins”, alerta senador Zequinha Marinho

10.09.25 19h40

Ministros oscilam entre atenção e cansaço com voto de mais de 8h de Fux; leia bastidor

10.09.25 19h38

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

julgamento no stf

Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'vou atrás de cada um de vocês'

Deputado federal admite que pode ter se "excedido", mas justifica que as palavras mais duras existem para isso

09.09.25 9h53

'FOI LONGE DEMAIS'

Flávio Bolsonaro diz que STF 'entregará cabeça de Moraes na bandeja'

A declaração do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi feita em ato no 7 de Setembro

08.09.25 11h43

POLÍTICA

Silas Malafaia critica uso da bandeira dos EUA em ato pró-Bolsonaro: '100% contra'

Pastor diz que ficou indignado com símbolo estrangeiro no 7 de setembro

08.09.25 21h53

ESTRATÉGIA

Ex-assessor de Moraes usa audiência no Senado para vazar celular de Paulo Gonet

A audiência foi organizada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e já tinha sido marcado para acontecer na mesma data do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF).

02.09.25 16h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda