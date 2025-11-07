Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Prefeito afastado de Sorocaba por corrupção já falou em concorrer à Presidência

Nesta fase, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, dois de prisão preventiva e bloqueio de bens no valor de R$ 6,5 milhões, além do afastamento temporário do prefeito.

Estadão Conteúdo
fonte

Rodrigo Manga é prefeito de Sorocaba e conhecido como "prefeito tiktoker". Reprodução (Internet)

O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), foi afastado do cargo por 180 dias por ordem judicial, investigado em operação da Polícia Federal que apura desvios de recursos da Saúde. Conhecido pelo sucesso de seu perfil no TikTok, com vídeos bem-humorados sobre suas ações à frente da prefeitura, ele já ensaiou candidaturas ao governo do Estado, ao Senado e à Presidência da República.

No início do ano, ele disse ter recebido convite para disputar o governo de São Paulo em 2026 pelo PRTB, partido de Pablo Marçal. À época, ele afirmou que conversaria com Marcos Pereira, presidente do Republicanos, sobre os rumos que seriam tomados pelo partido - mesma sigla do governador Tarcísio de Freitas.

Em levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado em 26 de agosto, Manga aparece com 8,6% das intenções de voto para o Executivo paulista em cenário sem Tarcísio, que pode tentar a Presidência em 2026. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), teve 29,4% das intenções, seguido por Márcio França (PSB), ministro do Empreendedorismo, com 14,2%.

No dia 1.º de abril, o prefeito afirmou em vídeo postado no TikTok que aceitou convite para ser pré-candidato a presidente da República. "Para que a gente possa replicar o bom trabalho da cidade de Sorocaba em todo o Brasil. Só não saio candidato se o (Jair) Bolsonaro sair", afirmou.

Ao Poder360, ele afirmou que seria candidato pelo PRTB e que tinha o apoio do Republicanos para seguir em frente com a ideia. Também negou que se tratasse de uma pegadinha do Dia da Mentira

Mais tarde, em setembro, ele afirmou em entrevista à Jovem Pan que havia acertado com o Republicanos para ser candidato ao Senado por São Paulo em 2026. "Pré-candidato ao Senado. Acabou qualquer outra. Tudo que foi estipulado de presidente, governador, bateu o martelo do partido pré-candidato ao Senado, acabou", disse.

Em sondagens para as eleições ao Senado, o prefeito de Sorocaba aparece com 8,1% em levantamento do Paraná Pesquisas de 14 de outubro, o que o coloca em sétimo lugar em intenções de voto entre os nomes testados. Os favoritos para as duas vagas são Fernando Haddad (PT), com 37,8%, e Eduardo Bolsonaro (PL-SP), com 32,4%. Guilherme Derrite aparece em terceiro com 20,8%.

Rodrigo Manga é investigado na Operação Copia e Cola, que teve sua segunda fase deflagrada nesta semana. A Polícia Federal apura indícios de fraudes na contratação emergencial de uma organização social para administrar unidades de saúde da prefeitura. O inquérito também mira operações suspeitas que aparentam ter sido usadas para lavagem de dinheiro, como depósitos em espécie, pagamento de boletos e negociações imobiliárias.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito disse apenas vai "verificar tudo o que aconteceu". Em nota, sem detalhar ações e explicações, a defesa afirmou que ele é vítima de "perseguição política".

