Policiais fantasiados de ETs prendem suspeitos em megabloco em São Paulo

Policiais Civis fantasiados de extraterrestres prenderam neste sábado (7) um suspeito por furto de celulares e três por venda de bebidas adulteradas. As prisões ocorreram durante o megabloco "Quem Pede, Pede", com Ivete Sangalo, no Circuito Ibirapuera, em São Paulo, em uma ação integrada com a Polícia Militar.

As bebidas apreendidas foram encaminhadas para perícia. A operação foi resultado de uma ação integrada entre as Polícias Militar e Civil.

Homem é preso por furto de celulares

Ainda durante o megabloco, os agentes prenderam um homem com celulares furtados. Ele estava com três aparelhos escondidos na roupa e confessou que guardava os eletrônicos furtados pelos comparsas.

Duas vítimas foram identificadas nas proximidades e tiveram os aparelhos restituídos.