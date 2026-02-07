Capa Jornal Amazônia
Policiais fantasiados de ETs prendem suspeitos em megabloco em São Paulo

As bebidas apreendidas foram levadas para perícia. A operação é resultado de uma ação integrada entre as Polícias Militar e Civil.

O Liberal

Policiais Civis fantasiados de extraterrestres prenderam neste sábado (7) um suspeito por furto de celulares e três por venda de bebidas adulteradas. As prisões ocorreram durante o megabloco "Quem Pede, Pede", com Ivete Sangalo, no Circuito Ibirapuera, em São Paulo, em uma ação integrada com a Polícia Militar.

As bebidas apreendidas foram encaminhadas para perícia. A operação foi resultado de uma ação integrada entre as Polícias Militar e Civil.

Homem é preso por furto de celulares

Ainda durante o megabloco, os agentes prenderam um homem com celulares furtados. Ele estava com três aparelhos escondidos na roupa e confessou que guardava os eletrônicos furtados pelos comparsas.

Duas vítimas foram identificadas nas proximidades e tiveram os aparelhos restituídos.

.
INVESTIGAÇÃO

General Braga Netto pede para instalar TV a cabo para acompanhar notícias na prisão

07.02.26 18h58

Penalidades

MP Eleitoral fiscaliza eleições e pode pedir cassação e perda de mandato

Procurador regional eleitoral Bruno Valente explica ao Grupo Liberal como a entidade atua diante de abusos, crimes eleitorais e uso indevido da máquina pública

07.02.26 16h30

ELeições 2026

Inteligência Artificial está na mira do MP eleitoral nas eleições deste ano

Procurador Regional Eleitoral reforça atuação constante, neutra e atenta aos novos recursos tecnológicos

07.02.26 16h00

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

flagrante

Vereador é preso por trocar fotos íntimas com adolescentes; saiba quem é

O parlamentar também é investigado por venda ilegal de medicamentos controlados e suposto exercício ilegal da medicina

30.01.26 21h09

saúde

Boletim médico atualiza estado de saúde do senador Jader Barbalho

O comunicado da unidade de saúde aponta melhora do senador, internado com desidratação e suspeita de virose

06.02.26 21h23

