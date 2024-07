Políticos paraenses repercutem desistência de Biden nas redes sociais

Políticos paraenses manifestaram diferentes opiniões nas redes sociais, neste domingo (21), após Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, anunciar que não vai mais disputar as eleições presidenciais do país. Até o momento não foi anunciado quem irá substituir Biden na campanha eleitoral democrata.

O verador Fernando Carneiro (PSOL) falou sobre a disputa eleitoral, mas com ressalvas sobre quem vai sair vencedor. “Derrotar Trump é urgente, mas nada de depositar esperanças que os EUA elejam alguém que ponha fim à política imperialista e genocida estadunidense”, publicou.

Também em uma rede social, a vereadora e procuradora geral da Mulher da Câmara de Belém, Gizelle Freitas (PSOL), citou os nomes de Kamala Harris e Michelle Obama como possíveis substitutas de Biden no partido democrata. Ela ainda relembrou a situação dos Estados Unidos durante o conflito no oriente médio. "O governo dos EUA apoiou a guerra contra a Palestina, devem ser cobrados por isso. Mas, é um dever humanitário derrotar o fascismo", afirmou.

Quem também citou a possibilidade da ex-primeira dama dos EUA e da atual vice-presidente como representantes do partido democrata foi a deputada estadual Maria do Carmo (PT), que integra a Procuradoria da Mulher da Alepa. "Vamos apostar em uma candidatura feminina", disse ela.

Já o deputado federal Éder Mauro, atual pré-candidato à prefeitura de Belém pelo Partido Liberal (PL), publicou uma manchete de notícia sobre a desistência de Biden e comentou: “Trump presidente”. Da mesma forma, o deputado federal Delegado Caveira (PL) escreveu: “Trump nos Estados Unidos, Jair Messias Bolsonaro no Brasil”.

O deputado federal Joaquim Passarinho (PL) relembrou o desempenho de Biden no debate com Trump. "Nas últimas semanas, ele foi pressionado por aliados do Partido Democrata devido a um debate mal-sucedido contra o republicano Donald Trump e uma sequência de gafes", publicou.