Política

Policiamento na Praça dos Três Poderes será mantido até fim de julgamento de Bolsonaro no STF

Estadão Conteúdo

A segunda semana de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022 seguirá com policiamento reforçado na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

Desde a semana passada, a área central da capital federal é patrulhada por uma operação integrada entre a Segurança Pública do Distrito Federal e a Polícia Judicial, efetivo que realiza a guarda do Supremo Tribunal Federal (STF).

No STF, o policiamento foi reforçado no final de agosto. Foram convocados 30 policiais de tribunais de todo o Brasil para garantir a segurança do prédio, dos ministros e dos arredores do Supremo.

Durante as sessões de julgamento, a segurança da Corte foi reforçada pelo efetivo da Polícia do Senado, que realizou varredura com cães farejadores nos arredores do Anexo 2 do STF.

O julgamento do "núcleo crucial" da trama golpista teve início na semana passada. Após a leitura do relatório, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) e as sustentações orais das defesas, as sessões seguirão com o voto dos ministros.

Nesta semana, há sessões marcadas de terça (9) a sexta-feira, 12, quando os ministros apresentaram seus votos e vão definir as penas dos réus que forem considerados culpados.

.
