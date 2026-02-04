Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Lula é desaprovado por 51,4% e aprovado por 46,6%, aponta pesquisa Meio/Ideia

Estadão Conteúdo

A maneira como Luiz Inácio Lula da Silva está lidando com seu trabalho como presidente da República é desaprovada por 51,4% dos brasileiros e aprovada por outros 46,6% dos eleitores. Os dados são da pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira, 4, e mostram um cenário de estabilidade. Em janeiro, eram 50% os que desaprovavam Lula e 47% os que aprovavam. A mudança se deu dentro da margem de erro do levantamento, que é de 2,5% para mais ou para menos.

De acordo com o levantamento, são 22,3% os eleitores que consideram o governo bom, enquanto 19% acham que é regular, 18,7% acham que é ruim e 26% apontam como péssimo. Os que não sabem são 2,2%.

A pesquisa também mediu a avaliação de Lula por área de atuação (economia, segurança, saúde e educação). Os piores resultados de Lula são na segurança pública, área na qual 32,9% dos brasileiros acham a gestão péssima e outros 19,4% a veem como ruim. De outro lado, 14% apontam o governo como bom na segurança e 23,3% o enxergam como regular.

O melhor resultado se dá na economia, na qual o conceito "bom" foi atribuído por 24% dos eleitores, o regular por 22%, o ruim por 14% e o péssimo por 27%.

O levantamento ainda questionou se Lula merece continuar como presidente, considerando as eleições de 2026. Para 51%, ele não merece, enquanto 47% acham que ele merece a reeleição.

A pesquisa eleitoral, Meio/Ideia, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08425/2026-BRASIL. Foram ouvidos 1.500, entre 30 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026. O nível de confiança é de 95%.

Palavras-chave

LULA/GOVERNO/AVALIAÇÃO/PESQUISA

Meio/Ideia
Política
