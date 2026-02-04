Capa Jornal Amazônia
Meio/Ideia: Flávio Bolsonaro cresce e empata tecnicamente com Lula no 2º turno

Segundo pesquisa, Lula tem 45,8% contra 41,1% de Flávio

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

Lula, Flávio e Tarcísio (Bruno Peres/Agência Brasil | Andressa Anholete/Agência Senado | Paulo Pinto/Agência Brasil)

O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), cresceu na pesquisa Meio/Ideia, divulgada nesta quarta-feira (4), e agora está tecnicamente empatado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas intenções de voto para um eventual segundo turno das eleições deste ano. O levantamento também aponta que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) figuram em empate técnico com o petista, dentro da margem de erro do estudo.

Nos confrontos diretos, Lula apresenta 45,8% das intenções de voto contra 41,1% de Flávio Bolsonaro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, o que coloca ambos em empate técnico. Com isso, o petista pode ter de 43,3% a 48,3%, enquanto Flávio pode variar de 38,6% a 43,6% dos votos. Em janeiro, o mesmo levantamento mostrava Lula com 46,2% e Flávio com 36%.

No mês de fevereiro, o presidente Lula também aparece na frente de Tarcísio de Freitas por 44,7% a 42,2%. Contra Michelle Bolsonaro, o placar é de 45% para Lula e 40,7% para a ex-primeira-dama. Em ambos os cenários, os candidatos se mantêm dentro da margem de erro, configurando um empate técnico com o atual chefe do Executivo.

Dados da Pesquisa Meio/Ideia

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou um total de 1.500 pessoas, utilizando entrevistas por telefone como metodologia. O período de coleta dos dados foi entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro. O nível de confiança do estudo é de 95%, e ele foi devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08425/2026.

Cenários para o Primeiro Turno

Em um eventual primeiro turno, a pesquisa também simulou diferentes cenários. Em um deles, Lula empata com Flávio Bolsonaro por 38,7% a 35,3%, considerando a presença do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), como candidato. Outro cenário mostra Lula com 40% das intenções e Tarcísio de Freitas com 35%, em um limite da margem de erro, caso o PSD não apresente um candidato à presidência. Nos demais cenários testados, o atual presidente lidera com uma vantagem que supera a margem de erro.

Outros Candidatos Testados

A pesquisa Meio/Ideia avaliou outros nomes em um hipotético segundo turno contra Lula. O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), seria derrotado pelo presidente por 45% a 38%. Romeu Zema (Novo-MG) perderia para Lula por 45% a 34,5%. Ronaldo Caiado também ficaria atrás, com 34% contra 45% de Lula. Por fim, Eduardo Leite registraria 21% das intenções, contra 45,4% do petista.

Haddad como Candidato Governosita

O estudo também incluiu um cenário onde o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), seria o candidato governista no lugar de Lula. Neste caso, Haddad aparece tecnicamente empatado com candidatos da direita nos três cenários simulados. Contra Flávio Bolsonaro, Haddad tem 41,8% contra 40%. Diante de Tarcísio de Freitas, Haddad registra 40,5% e Tarcísio 44,5%. No confronto com Ratinho Jr., o ministro marca 42% contra 39% do governador do Paraná.

