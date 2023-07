PL realiza reunião em Brasília para reafirmar defesa de Bolsonaro e discutir reforma tributária

O Partido Liberal realiza, na manhã desta quinta-feira (6), em Brasília, uma reunião com seus membros. De acordo com informações divulgadas pela própria sigla, o evento conta com a presença das bancadas federais e estaduais, governadores e presidentes regionais e tem como objetivo reafirmar a defesa do ex-presidente da República e presidente de honra do PL, Jair Bolsonaro. Durante a reunião, também serão discutidos outros temas do cenário político brasileiro, entre eles a reforma tributária e demais pautas em tramitação no Congresso Nacional.

"Iniciamos nossa reunião para debater uma narrativa para esse episódio que aconteceu com Bolsonaro. Ele foi impedido de ser candidato pelo que falou, isso não existe. Nós vamos lutar para combater essa injustiça", afirmou o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Reforma tributária

Os principais políticos do PL têm se manifestado contra o projeto de reforma tributária. Às vésperas da votação da matéria e de outras pautas importantes para o governo, como PL do Carf e novo marco fiscal, foi registrado novo recorde no empenho de emendas de congressistas em um dia: na terça-feira (4), R$ 2,1 bilhões foram reservados pelo governo no orçamento. Entre as siglas que mais se beneficiaram com essa liberação, estão duas que não fazem parte da base aliada da atual gestão: PP (R$ 281 milhões) e PL (R$ 144 milhões).

