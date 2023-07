Presidente do PL vai reunir todos os membros do partido na próxima quinta-feira em Brasília

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, marcou para a próxima quinta-feira (06) uma reunião em Brasília com os membros do partido. A pauta não foi detalhada e o encontro está previsto para às 9h.

A convocação fala em “tratar de interesses do partido com os governadores, as bancadas federais no Senado e na Câmara dos Deputados, presidentes regionais e deputados estaduais”. Ou seja, é uma reunião geral.

VEJA MAIS

Na última sexta-feira (30), o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado a oito anos de inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Após a decisão, Valdemar disse que “não tem como acreditar no que está acontecendo” e que “injustiça de hoje será capaz de revelar o eleitor mais forte da nação”.

Não há confirmação se o ex-presidente estará presente, mas sua esposa, Michelle Bolsonaro, responsável pela ala feminina do partido deve comparecer a reunião.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).