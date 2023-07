Governo libera R$ 2,1 bilhões em emendas, maior valor em um único dia no mandato de Lula

Nesta quarta-feira (5), o Governo Federal anunciou a liberação de R$ 2,1 bilhões em emendas impositivas, representando o maior valor liberado em um único dia desde o início do mandato de Lula. Os dados foram divulgados pelo Portal do Orçamento Federal.

Essa liberação ocorre às vésperas de votações econômicas importantes na Câmara dos Deputados, como a reforma tributária. Os governadores têm se reunido esta semana com as bancadas estaduais para definir uma posição sobre a reforma, que conta com o apoio do governo, principalmente da área econômica.

Em relação aos partidos na Câmara, o maior volume de emendas foi destinado ao PP, partido do presidente da Casa, Arthur Lira. Até a segunda-feira (3), os deputados do PP haviam recebido R$ 473 milhões em emendas. Na terça-feira (4), esse valor subiu para R$ 705 milhões, um aumento de R$ 232 milhões, representando um crescimento de 49%.

Valores de emendas liberados por partido apenas nesta quarta para deputados

PP - R$ 232.481.903,90

PL - R$ 108.719.486,50

UNIÃO - R$ 38.298.660,50

REP - R$ 26.841.231,10

PT - R$ 15.438.431

MDB - R$ 7.998.486

PSD - R$ 5.894.547,70

Valores acumulados de emendas empenhadas para deputados por partido até esta quarta

PL - R$ 744.731.146,30

PP - R$ 705.464.428,70

PT - R$ 686.189.792,20

PSD - R$ 622.410.348,40

UNIÃO - R$ 573.647.922,20

MDB - R$ 432.260.762,90

REP - R$ 426.128.065