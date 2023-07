Bancada do Pará prevê R$ 434 milhões em emendas na Câmara

Nesta quarta-feira (5), o governo federal anunciou a liberação de R$ 2,1 bilhões em emendas impositivas. O valor é o maior já liberado em um único dia desde o início do mandato de Lula, em janeiro passado. Os dados foram divulgados pelo Portal do Orçamento Federal.

O deputado federal, José Priante (MDB/PA), em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, informou que a bancada federal paraense tem em emendas no valor total de R$ 434.951.879,00, sendo R$ 284.885.480,00, com caráter impositivo e; R$ 150.066.399,00, sem caráter impositivo.

O parlamentar paraense explicou que o recurso de R$ 2,1 bilhões anunciado, nesta quarta-feira, refere-se às emendas de bancadas e não individuais, por partido. A partir de agora os recursos devem ser empenhados, etapa que antecede o pagamento.

Bancadas se articulam para posições sobre reforma tributária

A liberação do montante comunicada, nesta quarta-feira, ocorre às vésperas de votações econômicas importantes na Câmara dos Deputados, como a reforma tributária. Os governadores têm se reunido esta semana com as bancadas estaduais para definir uma posição sobre a reforma, que conta com o apoio do governo, principalmente da área econômica.

Diferente do recurso liberado em nome da bancada e não de legendas, conforme explicou o deputado Priante acime, em relação aos partidos na Câmara, o maior volume de emendas destinado até então coube ao PP, partido do presidente da Casa, Arthur Lira.

Até a segunda-feira (3), os deputados do PP já haviam recebido R$ 473 milhões em emendas. Na terça-feira (4), esse valor subiu para R$ 705 milhões, um aumento de R$ 232 milhões, representando um crescimento de 49%.

Conforme dados do deputado José Priante, as emendas da bancada federal paraense na Câmara, no âmbito do Ministério da Saúde, têm esses valores: R$ 248.721.932,00 (de caráter impositivo); R$ 106.652.360,00 (sem caráter impositivo), em um total de R$ 355.374,292,00.